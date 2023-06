JPMorgan Chase a conclu un accord dans le cadre d’un recours collectif avec des victimes du financier Jeffrey Epstein aux États-Unis.

Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019, accusé d’avoir payé des mineures des centaines de dollars en liquide pour des massages et de les avoir ensuite agressées dans ses résidences en Floride et à New York. Il a été retrouvé mort en prison le 10 août de la même année, à l’âge de 66 ans. Un médecin légiste a conclu à un suicide.

L’action en justice intentée en novembre devant le tribunal fédéral de Manhattan visait à tenir JPMorgan pour financièrement responsable des abus commis par Epstein sur des adolescentes et des jeunes femmes pendant des dizaines d’années. Une action en justice connexe a été intentée dans les îles Vierges américaines.

Les termes du règlement n’ont pas été divulgués.

«Nous comprenons tous maintenant que le comportement d’Epstein était monstrueux, et nous pensons que ce règlement est dans le meilleur intérêt de toutes les parties, en particulier des survivantes, qui ont subi des abus inimaginables de la part de cet homme», a déclaré JPMorgan Chase dans une déclration écrite tôt lundi.

Le litige entre les Îles Vierges américaines et JPMorgan Chase est toujours en cours, de même que les plaintes de JPMorgan Chase contre l’ancien dirigeant, Jes Staley.

Selon les poursuites, JPMorgan a accordé des prêts à Epstein et l’a régulièrement autorisé à retirer d’importantes sommes d’argent entre 1998 et août 2013, alors qu’elle était au courant de ses pratiques en matière de trafic sexuel.

«Toute association avec lui était une erreur et nous le regrettons, a indiqué la banque dans une déclaration. Nous n’aurions jamais continué à faire des affaires avec lui si nous avions cru qu’il utilisait notre banque de quelque manière que ce soit pour aider à commettre des crimes odieux.»

Les deux actions en justice ont été intentées après que l’État de New York a adopté, en novembre, une loi temporaire autorisant les adultes victimes d’abus sexuels à poursuivre d’autres personnes pour les abus qu’ils ont subis, même si ces derniers ont eu lieu il y a longtemps.

La banque a nié les allégations et a poursuivi Jes Staley, affirmant qu’il avait caché les crimes d’Epstein pour le garder comme client.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’Epstein et de ses crimes jusqu’à ce que le financier soit arrêté en 2019, selon une transcription de la déposition enregistrée sur vidéo publiée le mois dernier.

Le règlement est soumis à l’approbation du tribunal.

Les actions de JPMorgan ont légèrement augmenté avant l’ouverture du marché.