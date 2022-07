La compagnie Juste pour rire aura son étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

Alors que le Festival Juste pour rire Montréal fête ses 40 ans ces jours-ci, la franchise fait partie des célébrités canadiennes qui seront honorées à l'occasion d'un gala «en personne» le 3 décembre au Beanfield Centre, à Toronto. CTV diffusera une émission spéciale sur le gala à une date ultérieure.

La chanteuse R&B Deborah Cox, la femme d'affaires Heather Reisman et le regretté athlète multisports Lionel Conacher auront aussi leur étoile sur un trottoir du quartier des spectacles de Toronto. Le groupe rock de Hamilton Arkells reçoit par ailleurs le Allan Slaight Music Impact Honor pour ses contributions à la musique.

Le premier tour des lauréats de 2022 a été dévoilé jeudi soir lors de la collecte de fonds annuelle de l'organisme, à la Casa Loma de Toronto. Les organisateurs indiquent que d'autres «intronisés» seront annoncés dans les semaines à venir.

L'Allée des célébrités canadiennes est une organisation nationale à but non lucratif qui est née d'abord du désir d'honorer les intronisés avec des étoiles gravées sur des trottoirs du secteur des théâtres à Toronto. Depuis, l'OSBL organise aussi tout au long de l'année une série de programmes et de célébrations.