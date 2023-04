Justin Trudeau a annoncé un investissement additionnel de 1,4 milliard de dollars pour les langues officielles, pour un total de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans, tandis que se poursuit le déclin du français au Québec et au pays.

Le premier ministre participait mercredi au dévoilement du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028. Ottawa veut que la cohabitation du français et de l’anglais demeure «un symbole fort au Canada».

Or, les signes montrent que le français a du mal à maintenir son statut dans l’écosystème, d’après la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

«La population francophone augmente de façon moins rapide que la population anglophone. Donc, le poids des francophones diminue au Canada», a constaté la ministre en point de presse à Ottawa.

«La langue, ce n'est pas juste un ajout ou un aspect culturel. C'est l'identité, c'est qui on est, c'est comment on va continuer d'élever nos enfants et bâtir un monde qui nous appartient.» - Justin Trudeau

Statistique Canada publiait en août 2022 sa plus récente analyse du recensement sur les langues. Le document dévoile que 6,6 millions de personnes pouvaient soutenir une conversation en français et en anglais en 2021 au pays.

Le rapport indique également que quatre personnes bilingues sur cinq vivent au Québec (59,2 %) et en Ontario (23,1 %).

Le taux de bilinguisme est en hausse au Québec alors qu'il était de 27,6% dans les années 1970 et qu'il grimpe à 46,4% en 2021.

Le taux de bilinguisme est toutefois en baisse ailleurs au Canada, hors Québec, selon les chiffres de Statistique Canada.

Cela dit, le taux de bilinguisme français-anglais au Canada en 2021 (18,0 %) est relativement stable par rapport à 2001 (17,7 %). Au Canada, le taux de bilinguisme français-anglais est plus élevé chez les 15 à 24 ans (25,2%), puis chez les 25 à 64 ans (19,2%) et finalement chez les gens âgés de 65 ans et plus (13,7%).

Recul du français

Le poids de l'anglais a continué de s'accroître au Canada et au Québec entre 2016 et 2021, la proportion de personnes dont la première langue parlée est le français ayant ainsi poursuivi son déclin.

Statistique Canada rapporte que le pourcentage de Québécois parlant le français à la maison est passé de 79% à 77,5% depuis le précédent recensement de 2016.

Si le nombre de personnes utilisant la langue de Molière a augmenté, passante de 6,4 millions à 6,5 millions, la proportion que celles-ci représentent a toutefois diminué.

Les données démontrent que la proportion de personnes dont la première langue officielle parlée est le français a diminué dans toutes les régions du Québec, sauf Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La baisse est plus marquée au Nord-du-Québec (-3,6 points de pourcentage), à Laval (-3,0 points de pourcentage), à Montréal (-2,4 points de pourcentage) et en Outaouais (-2,4 points de pourcentage).

Roberge réagit

Le ministre québécois responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge, a évoqué des aspects «positifs» dans le plan de match d’Ottawa, tout en soulignant qu’il y avait des «mesures intéressantes pour les communautés francophones hors-Québec».

Le ministre ajoute toutefois qu’il n’y a pas de cible «ambitieuse» concernant l’immigration francophone au pays. «Je n’ai pas encore vu dans le plan des mesures qui sont en concordances du premier ministre Trudeau à savoir que le français est menacé au Québec […] Je veux bien que les communautés anglophones du Québec aient les moyens de se développer. Mais quand est-il des organismes communautaires qui défendent le fait français au Québec ?», a-t-il ajouté.

