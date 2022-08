Les ministres Helena Jaczek et Filomena Tassi ont échangé mercredi leurs responsabilités au terme d’un léger remaniement ministériel. La première devient donc responsable du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, pendant que la deuxième devient responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Le changement a été officialisé par une cérémonie d’assermentation à Rideau Hall en présence du premier ministre Justin Trudeau et de la gouverneure générale Mary Simon.

On a apporté quelques petits changements au Conseil des ministres ce matin, et je m’adresse maintenant aux journalistes pour leur dire comment notre équipe va continuer de travailler fort pour les Canadiens. Soyez à l’écoute ici : https://t.co/0lEjks6ulj — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 31, 2022

Dans une déclaration écrite, Mme Tassi a indiqué avoir demandé des accommodements en raison de problèmes de santé dans sa famille, remerciant le premier ministre d’avoir pris en compte ses besoins.

«Au début de l’année dernière, mon mari a subi deux accidents vasculaires cérébraux. Comme toute personne ayant vécu une expérience semblable le sait, les soins post-AVC peuvent être complexes et synonymes d’incertitude», a-t-elle écrit.

L’élue de Hamilton, en Ontario, a souligné que sa précédente charge de travail comme ministre de l’Approvisionnement impliquait des déplacements un peu partout au pays.

«En tant que ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, je continuerai d’aider à créer davantage de possibilités pour les Canadiens et leurs entreprises, tout en étant en mesure de rester plus près de chez moi pendant cette période», a ajouté Mme Tassi.

Appelé à expliquer pourquoi il n’avait pas procédé à un plus important remaniement ministériel alors qu’Ottawa est aux prises avec des délais de traitement de demandes de passeports et de visas, M. Trudeau a répondu que moins d’un an s’est écoulé depuis les dernières élections.

«On reconnaît qu’il y a énormément de défis dans le monde (comme) au Canada aussi, mais nous sommes là pour travailler et faire les améliorations nécessaires pour livrer pour les Canadiens», a-t-il ajouté.

Ce remaniement survientune semaine avant une retraite du cabinet à Vancouver et un mois avant le début des travaux à la Chambre des communes.

Mme Tassi a été avocate en entreprise pendant six ans avant de devenir aumônière dans une école secondaire catholique à Ancaster, en Ontario.

En 2015, elle a été élue sous la bannière libérale dans la circonscription de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas. Elle a été réélue en 2019 et 2021.

En 2018, elle a d’abord été promue au cabinet en tant que ministre des Aînés, puis ministre du Travail. À la suite des élections de 2021, M. Trudeau l’avait nommée ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

De son côté, Mme Jaczek a été élue pour la première fois en 2019 dans la circonscription de Markham--Stouffville, qui a auparavant été représentée par l’ex-ministre Jane Philpott ayant claqué la porte du conseil des ministres dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Mme Jaczek a fait son entrée au conseil des ministres après sa réélection, en 2021, alors nommée responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Celle qui a désormais hérité du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement a aussi précédemment été ministre de la Santé et de Soins de longue durée en Ontario.