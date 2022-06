Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé lundi qu'il avait reçu un nouveau résultat positif à la COVID-19.

«J’ai un résultat positif à la COVID-19. Je vais suivre les consignes de santé publique et m’isoler. Je vais bien, et c’est grâce à mes vaccins», a-t-il déclaré dans un gazouillis. «Si ce n’est déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel. Protégeons notre système de santé et protégeons-nous les uns les autres», a réitéré le PM.

Rappelons que M. Trudeau a contracté la COVID-19 au début de l'année. Ce dernier devait prononcer une allocution lundi soir à un rassemblement de militants libéraux à Ottawa. Comme il l’a souligné sur les réseaux sociaux, le chef libéral a plutôt commencé son isolement tel que le commandent les règles de santé publique.

Le premier ministre est revenu samedi soir d’un voyage aux États-Unis où il a pris part au Sommet des Amériques.

Il a aussi visité le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, à Colorado Springs, au Colorado. Il était notamment en compagnie de sa ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Des photographies qui ont circulé sur le web où l’on peut apercevoir M. Trudeau sans masque, en train de discuter et de serrer les mains de dirigeants, ont fait réagir bien des internautes.

Avec des informations de la Presse canadienne