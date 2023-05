Le premier ministre Justin Trudeau a fait part de ses inquiétudes concernant la position du gouvernement italien sur les droits des personnes LGBTQ+ lors d'une réunion bilatérale avec la première ministre italienne Giorgia Meloni en marge du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon.

«Évidemment, le Canada est préoccupé par certaines des positions prises par l'Italie en matière de droits des personnes LGBT», a affirmé M. Trudeau à Mme Meloni.

«Mais j'ai hâte d'en parler avec vous», a-t-il aussitôt ajouté.

M. Trudeau a fait cette déclaration lors de la brève partie de la rencontre qui était accessible aux médias. La discussion s'est ensuite poursuivie en privé.

À voir également : La lutte contre l'homophobie et la transphobie loin d'être gagnée au Québec

En mars, des militants ont dénoncé les mesures du gouvernement de Mme Meloni visant à limiter la reconnaissance des droits parentaux uniquement aux parents biologiques d'un enfant, même pour les familles avec des parents de même sexe.

Par ailleurs, le gouvernement italien a aussi demandé à la Ville de Milan de cesser d'enregistrer automatiquement les deux parents dans les couples de même sexe sur les registres de la ville — une décision qui allait toucher des centaines de familles.

Il s'agit de la dernière grande ville du pays à poursuivre cette pratique qui avait été brièvement adoptée à Rome, Turin, Naples et ailleurs après que la Haute Cour italienne ait facilité, en 2016, l'adoption par les couples homosexuels de l'enfant biologique de leur partenaire.

Dans un compte-rendu officiel de la rencontre fourni par le cabinet du premier ministre Trudeau, on peut lire que les deux dirigeants «ont (…) échangé leurs points de vue sur l’importance de protéger et de défendre les droits de la personne, y compris les droits des personnes 2ELGBTQI+».

«La première ministre Meloni a répondu que son gouvernement respecte les décisions des tribunaux et reste fidèle à la position des administrations précédentes.»

M. Trudeau a aussi rencontré le premier ministre japonais Fumio Kishida. Les deux dirigeants ont discuté d'une coopération accrue entre les pays du G7 pour favoriser la paix et la prospérité économique.

Le sommet des dirigeants du G7 se déroule de vendredi à dimanche, heure locale, et devrait se concentrer sur les menaces géopolitiques et économiques de la Russie et de la Chine.