Le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz devraient signer une entente qui pourrait s'avérer cruciale pour le secteur naissant de l'exploitation de l'hydrogène canadien.

Dans un communiqué de presse publié vendredi par l'Office de presse et d'information du gouvernement fédéral (allemand), Berlin annonce que la signature d'un accord sur le développement de l'hydrogène était prévue au calendrier du voyage que M. Scholz fera du 21 au 23 août au Canada.

L'Allemagne et le Canada sont de proches amis, et la visite au Canada du chancelier @OlafScholz plus tard ce mois-ci sera l'occasion de renforcer notre partenariat. Pour en savoir plus sur la visite à venir: https://t.co/bGRF0QweTF