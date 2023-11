Karl Tremblay aura officiellement droit à une cérémonie d’hommage national, a annoncé le gouvernement du Québec, mercredi.



En accord avec la famille du chanteur des Cowboys Fringants, les Québécois pourront se recueillir le mardi 28 novembre à compter de 19h au Centre Bell, à Montréal.

Cette cérémonie aura la même teneur protocolaire que des funérailles nationales, mais escamotera l'aspect religieux des obsèques.

À la demande du premier ministre François Legault, «le drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement sera mis en berne de l’aube au crépuscule», indique-t-on par voie de communiqué.

M. Legault a déclaré que le décès de Karl Tremblay a causé «un choc énorme dans tout le Québec».

«Karl nous a quittés tellement tôt, tellement jeune. On sent depuis mercredi dernier une immense vague d’amour et de tristesse», a-t-il mentionné.

«J’invite tous les Québécois à témoigner de leur amour et de leur admiration envers cet homme qu’on n’oubliera jamais.» - Extrait d'un communiqué du premier ministre François Legault

Dès ce jeudi à 10h, un nombre limité de laissez-passer pour assister à la cérémonie d’hommage national sera offert au grand public via la plateforme Ticketmaster.

Un registre de condoléances sera également disponible pour les Québécois souhaitant offrir un témoignage à la famille du défunt chanteur.

Karl Tremblay nous a quittés le mercredi 15 novembre à l’âge de 47 à la suite d’une longue et courageuse bataille contre le cancer de la prostate.

Le chanteur des Cowboys Fringants avait reçu le diagnostic d'un cancer de la prostate en janvier 2020, et il avait annoncé sa maladie en juillet 2022.

«C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. [...] Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien», avait écrit le groupe dans une publication sur sa page Instagram.

Depuis leur fondation dans les années 1990, Karl Tremblay et les Cowboys ont accumulé les prix, honneurs et hommages par dizaines, incluant 18 prix Félix au gala de l’ADISQ, dont trois du «Groupe de l’année». La voix du chanteur a résonné dans certains des plus grands succès de l'histoire de la musique québécoise: Toune d'automne, En berne, Mon chum Rémi, Les étoiles filantes, 8 secondes ou encore L'Amérique pleure, chanson se retrouvant sur l'album Les antipodes paru en 2019 et qui a valu de nombreuses distinctions au groupe.

Plus qu'un chanteur de musique populaire, Karl Tremblay s'est démarqué comme un auteur engagé dans sa prolifique carrière, marquée par la vente de plus de 1,3 millions d'albums des Cowboys Fringants dans toute la francophonie, selon la biographie officielle du groupe de Repentigny. C'est dans cette ville lanaudoise en banlieue de Montréal que Karl Tremblay et Jean-François Pauzé ont fondé le groupe, avec Marie-Annick Lépine – conjointe de Karl –, Jérôme Dupras et Dominique Lebeau.

Un rare hommage

Le premier ministre Legault comptait offrir des funérailles nationales à Karl Tremblay, avec l'accord de sa famille. La question a vite fait de circuler après le décès de l'artiste.

Il appartient à la famille et aux proches du chanteur d’accepter une telle offre, comme le précise le site officiel du gouvernement.

Il existe différents types d’obsèques cérémoniales étatiques. Les funérailles d’État sont généralement plus formelles et réservées à d’anciens premiers ministres, par exemple. Des funérailles nationales sont réservées à des personnalités à la suite d’une décision du gouvernement.

Les funérailles d’État ou nationales sont un rare hommage.

Voici la liste des Québécois qui ont eu droit à ce genre d’obsèques au Québec:

1959: Maurice Duplessis

1967: Lionel Groulx

1968: Daniel Johnson père

1970: Pierre Laporte

1973: Jean-Jacques Bertrand

1980: Jean Lesage

1987: René Lévesque

1993: Gérard D. Levesque

1996: Robert Bourassa

1996: Gaston Miron

1999: Camille Laurin

2000: Maurice Richard

2002: Louis Laberge

2002: Jean-Paul Riopelle

2004: Claude Ryan

2009: Gilles Carle

2010: Claude Béchard

2014: Jean Béliveau

2015: Jacques Parizeau

2016: René Angélil

2016: Claire Casgrain

2018: Paul Gérin-Lajoie

2018: Lise Payette

2018: Bernard Landry

2022: Guy Lafleur

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info et de La Presse canadienne.