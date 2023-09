Katy Perry aurait empoché 225 millions de dollars américains dans la vente de son catalogue de musique, selon plusieurs médias internationaux, dont la BBC et le magazine Variety.

La transaction avec Litmus Music, annoncée officiellement lundi, couvrirait les cinq albums de la star de la pop publiés sous la bannière de l’étiquette Capitol Records: One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), Prism (2013), Witness (2017) et Smile (2020).



Selon le Variety, la transaction se classe parmi certaines des plus lucratives ventes de catalogues musicaux de l’histoire récente, aux côtés de celles de Bruce Springsteen (550 M$), de Phil Collins et Genesis (300 M$) ou encore de Justin Bieber (200 M$), par exemple, par exemple. Les montants des ventes de ce type ne sont typiquement pas dévoilés.

Selon la maison d’édition acquéreuse, «les chansons de Katy sont essentielles dans le tissu culturel mondial», a dit le cofondateur et président-directeur général de Litmus, Hank Forsyth, dans un communiqué. Il a qualifié Perry de «partenaire de confiance dont l’intégrité brille dans tout ce qu’elle fait». Dan McCarroll, autre cofondateur de Litmus, est l’ancien président de Warner Music et de Capitol Records.

Concentrée sur sa famille, son œuvre philanthropique et ses spectacles en résidence à Las Vegas, Perry a ralenti sa carrière dans les dernières années.

On doit à la Californienne de 38 ans certains des hits les plus importants des années 2000, incluant Firework, Hot ‘n’ Cold, California Gurls et I Kissed a Girl.