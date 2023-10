Kevin Lambert n’aura fait que passer sur la liste des candidats à l’obtention du prestigieux prix Goncourt. L’auteur québécois de Que notre joie demeure, roman dont la critique du premier ministre François Legault a fait controverse, a été écarté des finalistes, a-t-il été annoncé mardi.

Un jury a réduit la liste des finalistes à huit candidats, liste qui sera à nouveau réduite à quatre candidats à la fin octobre. Le prix Goncourt, qui récompense l’excellence littéraire d’expression française à l’échelle mondiale, sera remis le 7 novembre prochain.



Kevin Lambert demeure en lice pour le prix Médicis Pour Que notre joie demeure, le troisième roman de l’écrivain originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, après Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle de Roberval (qui s'étaient d’ailleurs retrouvés respectivement finaliste et en première sélection du prix Médicis).

Que notre joie demeure, un roman engagé, très fouillé sur le sujet de l'architecture, discute des dérives de la classe dominante et de l'embourgeoisement à Montréal.

Ce livre a fait beaucoup jaser dans les derniers mois, en raison de la querelle publique qu'il avait suscitée entre l'auteur et le premier ministre François Legault.

M. Legault avait fait un compte-rendu de l'ouvrage sur ses réseaux sociaux, et l'écrivain lui avait reproché de ne pas avoir compris son message en pleine crise du logement.

Les œuvres toujours en lice après la deuxième sélection du jury du prix Goncourt 2023