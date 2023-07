evin Spacey a fait une pause dramatique dans son témoignage, jeudi, et a semblé presque s'étouffer en se rappelant l'amitié «intime» et «quelque peu sexuelle» qu'il partageait avec un homme accusant maintenant l'acteur de l'avoir tripoté violemment.

Spacey a dit qu'il avait été «anéanti» lorsqu'il a appris les allégations.



«Je n'ai jamais pensé que (l'homme) que je connaissais me poignarderait dans le dos 20 ans plus tard», a témoigné Spacey pour sa propre défense lors de son procès pour agression sexuelle, dans ce qui pourrait être l'un des moments les plus importants de sa vie.

Spacey a parlé d'une voix calme et de façon sérieuse, avec certains moments humoristiques et d'autodérision, alors qu'il survolait sa carrière, puis avançait rapidement jusqu'au début des années 2000, lorsqu'il travaillait à Londres au théâtre Old Vic.

Quatre hommes ont accusé le double oscarisé de les avoir agressés sexuellement entre 2001 et 2013, décrivant des rencontres troublantes qui sont passées d'attouchements non désirés à une saisie agressive de leur entrejambe.

Un homme qui a qualifié Spacey de «vil prédateur sexuel» a relaté qu'il s'était évanoui ou endormi dans l'appartement de l'acteur à Londres et qu'il s'était réveillé pour trouver l'acteur qui lui faisait une fellation.

La procureure Christine Agnew a qualifié Spacey d'«intimidateur sexuel» qui «se plaît à faire en sorte que les autres se sentent impuissants et mal à l'aise».



L'acteur a plaidé non coupable à 12 chefs d'accusation comprenant des chefs d'agression sexuelle et indécente et un chef d'avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.

L'un de ses accusateurs a allégué que Spacey, à plusieurs reprises au fil des ans, avait touché l'intérieur de sa cuisse, ses fesses et son entrejambe de manière malvenue, ce qui le mettait mal à l'aise.

Un tout autre récit

L'affaire aurait culminé lorsque l'homme conduisait Spacey et que l'acteur aurait agrippé son entrejambe si violemment qu'il a failli dévier de la route. La victime présumée a déclaré à la police qu'il avait averti Spacey de ne plus jamais recommencer et avait menacé de le frapper.

«Cela ne s'est jamais produit, a tranché l'acteur. Je n'étais en mission suicide au cours d'aucune de ces années.»

Il a décrit la relation de manière très différente, semblant mélancolique en regardant une photo que l'homme lui a envoyée d'une randonnée montagneuse qu'il avait entreprise pour collecter des fonds pour une œuvre caritative.

Spacey a déclaré que l'homme était drôle et charmant et s'est souvenu de leur temps où ils se séduisaient ensemble, reconnaissant qu'il avait probablement pris l'initiative d'établir un contact physique.

«Je suis un grand dragueur», a-t-il dit.

Lentement, les deux hommes ont commencé à se toucher, a relaté Spacey, mais cela n'est jamais allé beaucoup plus loin, car l'homme a clairement indiqué qu'il ne voulait pas cela.

«Il a dit des choses comme "C'est nouveau pour moi", donc je pense qu'il a peut-être été surpris par sa réaction, a-t-il ajouté. La seule chose qu'il a précisée, c'est qu'il ne voulait pas aller plus loin que nous allions et je respectais cela.»

La description de Spacey des caresses douces était en contradiction directe avec ce dont les victimes présumées ont témoigné. Ils ont dit qu'il les avait surpris quand il avait agressivement attrapé leurs parties intimes à travers leurs vêtements.

«Ce n'était pas comme une caresse», a témoigné un homme. «C'était comme un cobra qui sortait et s'emparait.»

Une histoire remise en doute

Spacey a qualifié le récit de cet homme de «folie» et a déclaré que cela ne s'était jamais produit. Il a également nié avoir fait des remarques racistes à l'homme lors d'une répétition pour un événement théâtral caritatif.

L'accusé a d'ailleurs fait un trou dans l'histoire de l'homme qui conduisait la voiture. L'homme a témoigné qu'il avait été agrippé alors qu'il conduisait Spacey en 2004 ou 2005 à un gala annuel organisé par Elton John.

L'acteur a présenté des horaires de travail et des itinéraires qui montraient qu'il tournait loin, une fois en Australie, ces années-là. Il a dit qu'il n'avait assisté à l'événement qu'en 2001.

L'homme a dit qu'il aurait pu se tromper de dates, mais qu'il se souvenait que l'incident avait été la dernière goutte. Il a dit qu'il avait cessé de passer du temps avec lui après cet incident.

L'acteur américain de 63 ans était l'une des plus grandes vedettes de la scène, du cinéma et du petit écran, lorsque des accusations d'inconduite sexuelle ont mis un terme à sa carrière. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine de prison qui réduirait à néant ses espoirs d'un retour.

Spacey a déclaré au magazine allemand Zeit dans un article publié le mois dernier: «Il y a des gens en ce moment qui sont prêts à m'embaucher dès que je serai innocenté de ces accusations à Londres».

Spacey, qui possède des maisons à Londres et aux États-Unis, est en liberté inconditionnelle.