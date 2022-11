Connaissez-vous le nom de Brittney Griner ?

Si ce n’est pas le cas, nous avons tous intérêt à en apprendre davantage sur le cauchemar qu’elle vit actuellement et à nous en indigner.

Brittney Griner, âgée de 31 ans, est cette joueuse étoile de l’équipe Phoenix Mercury de la WNBA (Woman’s National Basketball Association). Griner est originaire de Houston aux États-Unis. En février dernier, alors que son équipe disputait un match en Russie, elle a été arrêtée et détenue par les autorités du pays.

Son «crime» ? Avoir transporté dans ses bagages une vapoteuse qui contenait une faible quantité d’huile de cannabis, une substance interdite en Russie. En août dernier, après avoir plaidé coupable dans l’espoir d’obtenir une sentence moins sévère, Griner fut condamnée à 9 ans de prison pour possession et trafic de drogues.

Cette dernière a toujours plaidé l’erreur de bonne foi. Elle a aussi avancé qu’elle utilisait cette substance pour traiter la douleur sans intention malveillante. En outre, Griner n’aurait pas été informée de ses droits lors de son arrestation. Ses avocats ont rapidement fait appel de sa sentence qui a malheureusement été rejetée par la justice russe il y a quelques jours à peine.

Pourquoi devrait-on se soucier de cette affaire ?

C’est qu’en filigrane de celle-ci est l’invasion russe en Ukraine ainsi que la guerre qui s’en est suivie. Ainsi, selon plusieurs observateurs, Griner serait en réalité détenue à tort, une manière pour Moscou de se venger des sanctions internationales que plusieurs pays — dont les États-Unis — lui ont fait subir pour la Guerre en Ukraine ayant éclaté au début de l’année 2022.

Griner est aussi une femme qui évolue dans une ligue de basketball sous-financée. Pourtant, cette dernière est reconnue pour son engagement communautaire et représente un modèle pour plusieurs dans le domaine du basketball. Comme c’est le cas pour beaucoup de sportives féminines, elle ne reçoit pas la même attention médiatique ou les mêmes investissements de commanditaires que ses collègues masculins.

À mon humble avis, bien que le président américain Joe Biden ait déclaré que cette affaire est sur sa liste de priorités, le peu d’indignation à l’échelle internationale concernant cette détention arbitraire de cette joueuse de basketball est très probablement dû au fait que Brittney Griner est noire et queer.

Cette affaire rappelle quelque peu — bien qu’elle soit différente — la détention des deux Michaels, soit Michael Spavor et Michael Kovrig, deux Canadiens ayant été arrêtés pour « menace à la sécurité nationale » et espionnage en Chine en 2018 puis libérés en 2021 pour des raisons de santé.

Dans ce cas de figure, le gouvernement canadien a « échangé » la libération des deux Michaels pour celle de la Chinoise Meng Wanzhou, qui était alors vice-présidente de la compagnie de télécommunication Huawei. Wanzhou avait été arrêtée par le gouvernement canadien sur la base d’accusations de fraude.

C’est dans ce contexte que les tensions avaient augmenté entre le Canada et la Chine. Dans la foulée de tout ceci, les deux Michaels, le premier étant homme d’affaires et le second, diplomate, ont été incarcérés en représailles de l’arrestation de Wanzhou.

Ainsi, dans l’affaire Brittney Griner, les États-Unis ont proposé à la Russie d’échanger la libération de Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison en sol américain, pour celle de Griner. De plus, la libération de Paul Whelan fait également partie des discussions, un Américain actuellement détenu en Russie pour espionnage.

Non seulement la détention arbitraire est choquante d’un point de vue de droits de la personne, mais elle fait de nombreuses victimes outre Griner elle-même. En plus de son équipe de basketball qui est bouleversée par cette situation, Griner a aussi une conjointe qui attend désespérément son retour en sol américain. Cherelle Watson, la femme de Griner, a déclaré que cette situation est complètement surréelle à ses yeux et qu’elle est terrifiée pour l’avenir. Nous ne pouvons qu’espérer qu’elles soient réunies bientôt.

Il ne fait pratiquement aucun doute que Griner, bien malgré elle, sert de « pion politique » pour des enjeux qui la dépassent et avec lesquels elle n’a que peu de liens.