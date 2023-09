Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, est arrivé en Russie mardi à bord d'un train blindé pour rencontrer le président Vladimir Poutine, une rencontre rare entre des dirigeants isolés unis par leur besoin de soutien dans leurs confrontations croissantes avec l'Occident.



On s'attend à ce que M. Kim recherche une aide économique et une technologie militaire pour son pays appauvri, et, dans une tournure inhabituelle, il semble avoir quelque chose dont Poutine a désespérément besoin: des munitions pour la guerre épuisante de la Russie en Ukraine.

Cette réunion est l'occasion pour le dirigeant nord-coréen de contourner les sanctions draconiennes de l'ONU et des années d'isolement diplomatique. Pour Poutine, c'est l'opportunité de reconstituer les stocks de munitions vidés par la guerre.

Toute transaction d'armes avec la Corée du Nord violerait des sanctions que la Russie a soutenues par le passé.

Certains médias russes spéculent sur le fait qu'il se dirige vers le cosmodrome de Vostochny, que Poutine doit visiter bientôt. Lors du forum, Poutine a refusé de dire ce qu'il comptait y faire. Le centre de lancement se trouve à environ 900 kilomètres au nord-ouest d'Ussuriysk, mais l'itinéraire pour y parvenir est tortueux et il est difficile de dire combien de temps le train lent de Kim mettrait pour y arriver.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremelin, a déclaré que Poutine et Kim se rencontreront après le forum de Vladivostok et que la réunion comprendra un déjeuner en l'honneur de Kim.

Les responsables identifiés sur les photos des médias d'État nord-coréens pourraient donner une idée de ce que Kim pourrait demander à Poutine et de ce qu'il serait prêt à donner.

M. Kim est apparemment accompagné de Jo Chun Ryong, un responsable du parti au pouvoir chargé des politiques en matière de munitions, qui l'a rejoint lors de récentes visites d'usines produisant des obus d'artillerie et des missiles, selon le ministère de l'Unification de la Corée du Sud. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, fera partie de la délégation russe, a déclaré M. Peskov.

La Corée du Nord pourrait posséder des dizaines de millions de projectiles d'artillerie et de roquettes vieillissantes basés sur des conceptions soviétiques qui pourraient apporter un énorme soutien à l'armée russe en Ukraine, selon des analystes.

Également identifiés sur les photos étaient Pak Thae Song, président du comité des sciences et de la technologie spatiale de la Corée du Nord, et l'amiral de la marine Kim Myong Sik, qui sont liés aux efforts nord-coréens pour acquérir des satellites espions et des sous-marins lanceurs de missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires. Les experts estiment que la Corée du Nord aurait du mal à acquérir de telles capacités sans une aide extérieure, bien qu'il ne soit pas clair si la Russie partagerait une technologie aussi sensible.

Kim Jong-un pourrait également être à la recherche de fournitures énergétiques et alimentaires cruciales, selon les analystes. Le vice-ministre des Affaires étrangères Andreï Rudenko a déclaré que la Russie pourrait discuter de l'aide humanitaire avec la délégation nord-coréenne, selon les agences de presse russes.

La délégation de Kim Jong-un comprend probablement également le ministre des Affaires étrangères Choe Sun Hui et ses deux principaux responsables militaires, les maréchaux de l'Armée populaire coréenne Ri Pyong Chol et Pak Jong Chon.

Les données de FlightRadar24.com, qui suit les vols dans le monde entier, ont montré qu'un An-148 d'Air Koryo avait décollé de Pyongyang mardi et volé jusqu'à Vladivostok. La compagnie aérienne nationale de la Corée du Nord vient de reprendre ses vols internationaux après avoir été clouée au sol pendant la pandémie de COVID-19. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la Corée du Nord pourrait utiliser un avion pour transporter du personnel de soutien.

M. Kim effectue son premier voyage à l'étranger depuis la pandémie, au cours de laquelle la Corée du Nord a imposé des contrôles frontaliers stricts pendant plus de trois ans. Après des décennies de relations fluctuantes, la Russie et la Corée du Nord se sont rapprochées depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.

Lim Soo-suk, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que Séoul maintenait la communication avec Moscou tout en surveillant de près la visite de Kim.

«Aucun État membre des Nations unies ne devrait violer les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord en s'engageant dans un commerce illégal d'armes, et ne devrait certainement pas s'engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord qui mine la paix et la stabilité de la communauté internationale», a déclaré Lim lors d'un briefing.

Les responsables américains ont publié la semaine dernière des renseignements indiquant que la Corée du Nord et la Russie préparaient le sommet.