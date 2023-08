Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué une autre tournée d'inspection des principales usines de munitions et il a ordonné une augmentation drastique de la production de missiles et d'autres armes, ont annoncé lundi les médias d'État, quelques jours avant que la Corée du Sud et les États-Unis n'entament des exercices militaires annuels que la Corée du Nord considère comme un exercice pour une invasion.

La volonté de Kim Jong-un pour produire plus d'armes survient également alors que les responsables américains pensent que le ministre russe de la Défense a récemment discuté avec la Corée du Nord de la vente de plus d'armes à la Russie pour sa guerre avec l'Ukraine.

L'agence de presse centrale coréenne KCNA a affirmé que Kim Jong-un avait visité des usines produisant des missiles tactiques, des plateformes de lancement mobiles, des véhicules blindés et des obus d'artillerie vendredi et samedi.

Lors d'un arrêt à l'usine de missiles, Kim Jong-un s'est fixé pour objectif «d'augmenter considérablement» la capacité de production afin que l'installation puisse produire massivement des missiles pour répondre aux besoins des unités militaires de première ligne, a déclaré la KCNA.

«Le niveau qualitatif des préparatifs de guerre dépend du développement de l'industrie des munitions et l'usine porte une responsabilité très importante dans l'accélération des préparatifs de guerre de l'Armée populaire nord-coréenne», a déclaré Kim Jong-un, selon le reportage.

En visitant d'autres usines, le leader nord-coréen a appelé à la construction de lanceurs de missiles plus modernes et a déclaré qu'il était urgent d'augmenter la production d'obus de lance-roquettes multiples de gros calibre «à un rythme exponentiel», selon le reportage. Kim Jong-un a également conduit un nouveau véhicule blindé de combat utilitaire, a déclaré la KCNA.

Le leader nord-coréen se concentre sur l'élargissement de ses arsenaux nucléaires et de missiles depuis que sa diplomatie aux enjeux élevés avec le président américain Donald Trump s'est effondrée en 2019. Depuis le début de 2022, l'armée de la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles, dont beaucoup dans le but de mettre en garde les États-Unis et la Corée du Sud contre l'extension de leurs exercices d'entraînement militaire conjoints.

La Corée du Nord pourrait procéder à de nouveaux essais d'armes prochainement, alors que les États-Unis et la Corée du Sud s'apprêtent à entamer leurs exercices militaires d'été à la fin du mois. La Corée du Nord qualifie la formation américano-sud-coréenne de pratique pour une invasion. Les alliés soutiennent qu'ils n'ont aucune intention d'attaquer la Corée du Nord.

La KCNA a cité Kim Jong-un disant que la Corée du Nord doit avoir «une force militaire écrasante et se préparer pleinement à faire face à toute guerre» avec le pouvoir «d'anéantir à coup sûr» ses ennemis.

De nombreux experts estiment que Kim Jong-un vise à utiliser ses arsenaux d'armes modernisés pour obtenir des concessions américaines, telles que l'allégement des sanctions, lorsque la diplomatie reprendra avec Washington.

Plus tôt ce mois-ci, la Maison-Blanche a déclaré que les responsables du renseignement américain avaient déterminé que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait parlé à des responsables nord-coréens lors d'une visite à Pyongyang le mois dernier de l'augmentation de la vente de munitions à Moscou pour sa guerre en Ukraine.

La Corée du Nord a nié les allégations américaines selon lesquelles elle aurait expédié des obus d'artillerie et des munitions à la Russie. Mais la Corée du Nord a publiquement soutenu la Russie pendant la guerre et a fait allusion à l'envoi de travailleurs pour aider à reconstruire les territoires occupés par la Russie en Ukraine.

Kim Jong-un a tenté de renforcer les liens avec la Chine et la Russie face aux campagnes de pression menées par les États-Unis sur son programme nucléaire et les difficultés économiques liées à la pandémie.