Kori Cheverie a été confirmée à titre d'entraîneuse de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin, vendredi.

Carla MacLeod, à Ottawa et Troy Ryan, à Toronto, seront les deux autres entraîneurs des équipes canadiennes de la nouvelle ligue de hockey féminin, qui lancera ses activités en janvier.



Courtney Kessel (Boston), Charlie Burggraf (Minnesota) et Howie Draper (New York) complètent le contingent de six entraîneurs.

«En tant que ligue, nous avons la chance d'entamer notre saison inaugurale avec un groupe distingué d'entraîneurs, qui ont fait preuve de leadership et d'engagement envers le développement des joueuses à tous les niveaux du hockey féminin, a dit Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF. Je tiens à remercier nos directeurs généraux pour leurs efforts visant

à identifier des candidats hautement qualifiés, respectés et motivés pour aider nos athlètes à atteindre leur plein potentiel.»

Cheverie se joint à la formation de Montréal alors qu'elle en est à sa quatrième saison au sein du personnel de l'équipe féminine canadienne. Elle a occupé le poste d'adjointe lors des conquêtes de la médaille d'or au Championnat mondial de hockey féminin en 2021 et 2022 ainsi qu'aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 et lors de l'obtention de la médaille d'argent au Championnat mondial de 2023.

«Je suis honorée de me joindre à l'équipe de Montréal en tant qu'entraîneuse, a déclaré Cheverie. La création de la LPHF marque un moment charnière pour le hockey féminin et je m'engage à bâtir sur l'héritage d'excellence du hockey à Montréal.»

Originaire de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, Cheverie a aidé sa province à décrocher la première médaille de son histoire en hockey féminin aux Jeux d'hiver du Canada de 2023, remportant la médaille d'argent. Elle a également écrit une page d'histoire lors de son mandat de cinq ans à l'Université métropolitaine de Toronto en tant que première adjointe à temps plein pour un programme de hockey masculin universitaire.

Cheverie a joué comme attaquante des Furies de Toronto pendant six saisons dans la Ligue canadienne de hockey féminin, remportant la coupe Clarkson 2014, après cinq campagnes comme membre des Huskies de l'Université Saint Mary's.

«Une pionnière, une personne formidable et une entraîneuse formidable, point final», a affirmé la directrice générale de la formation montréalaise, Danièle Sauvageau.