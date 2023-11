L'Ukraine a confirmé lundi que 19 militaires avaient été tués par un tir de missile russe à Zaporijjia lors d'une cérémonie de remise de prix militaires. Le président Volodymyr Zelensky a déploré une «tragédie qui aurait pu être évitée».

Le ministre de la Défense Rustem Umerov a ordonné une enquête pour déterminer pourquoi la 128e brigade séparée d'assauts en montagne de Zakarpattia a participé à la cérémonie bondée de vendredi en l'honneur des troupes pour la journée des forces de fusée et de l'artillerie, si près des lignes de front.

Cette annonce a été faite alors que des responsables ont déclaré que des frappes de drones et de missiles russes à Odessa avaient blessé huit personnes et endommagé un musée d'art faisant partie d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et que des photos satellitaires montraient les dommages causés par un tir de missile ukrainien à un navire de guerre russe.

Le musée national d'art d'Odessa a annoncé que sept expositions, dont la plupart présentaient des œuvres d'artistes ukrainiens contemporains, ont été endommagées par une frappe qui a laissé un grand cratère à l'extérieur du musée qui célébrait son 124e anniversaire.

Des photos et des vidéos montrent des vitres et des portes brisées, ainsi que des peintures gisant sur le sol au milieu de débris éparpillés dans les galeries.

L'attaque fait suite à des rapports du ministère russe de la Défense selon lesquels des missiles de croisière ukrainiens visant le chantier naval de Zaliv à Kertch, ville située à l'est de la péninsule de Crimée tenue par Moscou, ont touché l'un de ses navires.

Des photos satellitaires analysées par l'Associated Press ont montré les dommages subis par une corvette de la marine russe amarrée au large de Kertch.

Les images satellitaires prises dimanche par Planet Labs PBC montrent ce qui semble être un navire de lutte contre les incendies, ainsi que des barrages flottants destinés à stopper les fuites de pétrole, autour du navire endommagé. Des traces de brûlures sont visibles sur le navire, qui est toujours à flot. Ces marques n'étaient pas visibles sur d'autres images satellites capturées du navire au port.

Les dimensions du navire et sa forme correspondent à une corvette de classe Karakurt. En russe, «karakurt» signifie «araignée veuve noire».

Ces navires sont conçus pour transporter des missiles de croisière Kalibr, le même type de missiles que Moscou a utilisé à plusieurs reprises contre des cibles ukrainiennes depuis le lancement de la guerre totale contre Kyiv en février 2022.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi en fin de journée que les forces ukrainiennes avaient tiré 15 missiles de croisière sur le chantier naval de Zaliv à Kertch, dont au moins deux ont touché un navire et le chantier naval.

Le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, commandant de l'armée de l'air ukrainienne, a écrit plus tard dans un message en ligne qu'il pensait que la frappe visait un navire transportant des Kalibrs. Il a également suggéré que Kyiv avait utilisé des missiles de croisière français à longue portée Scalp lors de l'attaque.

Andriy Ryzhenko, capitaine de la réserve navale ukrainienne, a déclaré aux médias ukrainiens qu'il pensait que le navire touché par le missile était l'Askold. Cette corvette de classe Karakurt était en cours de construction dans le port lorsque le président russe Vladimir Poutine a visité Kertch et le chantier naval en juillet 2020.

La péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée à l'Ukraine en 2014, est une cible fréquente depuis que Poutine a ordonné une invasion totale de l'Ukraine. La Crimée a servi de plaque tournante pour soutenir l'invasion.

Les attaques sur Odessa ont également endommagé des maisons et des entrepôts de céréales, a déclaré le bureau de M. Zelensky.