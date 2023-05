Kyle Dubas a été congédié de son poste de directeur général des Maple Leafs de Toronto.

L'équipe a indiqué vendredi que l'homme de hockey de 37 ans et elle «allaient prendre des chemins différents». Le contrat de Dubas devait arriver à échéance le 30 juin.

Les Maple Leafs ont remporté une série pour la première fois en près de 20 ans ce printemps, quand ils ont éliminé le Lightning de Tampa Bay, avant de plier bagages devant les Panthers de la Floride, négligés, après une prestation décevante au deuxième tour.

The club has decided to part ways with General Manager Kyle Dubas — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 19, 2023

Très émotif, Dubas avait déclaré lors du bilan de l'équipe qu'il n'était pas certain de vouloir continuer à être directeur général, citant notamment le stress imposé à sa jeune famille.

«J'aimerais remercier Kyle pour son dévouement au cours des neuf dernières saisons avec l'organisation, dont les cinq dernières à titre de directeur général, a déclaré par communiqué le président des Maple Leafs, Brendan Shanahan. Kyle a implanté une grande culture au sein de notre vestiaire et parmi notre personnel hockey, en plus de constamment chercher à améliorer notre équipe saison après saison.»

Dubas s'est joint aux Leafs en 2014 à titre d'adjoint au directeur général à l'âge de 28 ans. Il a conduit les Marlies de Toronto, de la Ligue américaine, à la conquête de la coupe Calder à la fin de la saison 2017-18.

Il a remplacé Lou Lamoriello comme directeur général en mai 2018, un plan de succession alors élaboré par Shanahan.

Retour sur le succès des Leafs

Les Leafs ont connu des succès sans précédent en cinq ans sous Dubas, perçu comme une brillante tête de hockey, ouvert aux statistiques avancées.

Le club a établi des marques pour les victoires et les points en une saison et compilé un dossier de 221-109-42 au cours de ces cinq saisons. Ces succès ne se sont pas transposés en séries, sauf cette saison.

Les Leafs se sont inclinés en sept matchs devant les Bruins de Boston en 2019, ont perdu contre les Blue Jackets de Columbus lors de la phase de qualification en 2020, bousillé une avance de 3-1 contre le Canadien de Montréal en 2021, avant de perdre en sept matchs au cours d'une série chaudement disputée au Lightning de Tampa Bay en 2022 avant de finalement accéder au deuxième tour cette saison.

Dubas a offert un appui inconditionnel au noyau de quatre joueurs des Leafs, soit Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander.

Tavares d'ailleurs constitué son premier gros coup sur le marché des joueurs autonomes, lui offrant un contrat de sept ans et 77 millions $ US quelques mois seulement après son arrivée en poste.

Il a ensuite eu des négociations difficiles avec Nylander, l'ailier a raté les deux premiers mois de la saison 2018-19, avant que l'ailier ne signe un contrat de six ans pour 45 millions $.

Cela a pavé la voie à une prolongation de contrat de cinq ans et 58,2 millions $ pour Matthews, signée en février 2019. Sept mois plus tard, c'est Marner qui est passé à la banque, paraphant un pacte de six ans et 65,4 millions $.

Ces quatre joueurs touchent grosso modo la moitié de la masse salariale du club.

Dubas a également effectué plusieurs transactions et n'a pas craint de changer de direction quand c'était nécessaire.

Il a notamment remodelé sa formation à la date limite des transactions cette saison, faisant l'acquisition de Ryan O'Reilly, Noel Acciari, Luke Schenn et Jake McCabe, sacrifiant au passage des choix de repêchage pour un apport immédiat.

Mais il a aussi connu quelques ratés, comme l'embauche du gardien Petr Mrazek ou l'acquisition de Matt Murray, plus souvent qu'autrement tenu à l'écart du jeu par des blessures.

D'échanger Nazem Kadri, suspendu deux fois en séries avec les Leafs, à l'Avalanche du Colorado semblait justifié à l'époque, mais il est devenu un joueur clé de la conquête de la coupe Stanley par la formation de Denver en juin dernier.

Peu importe, Dubas semblait avoir tiré les bons numéros après la victoire en six matchs des siens contre le Lightning cette saison, une victoire qui a exorcisé les démons de toute une génération. Mais l'élimination en cinq rencontres aux mains des Panthers de la Floride au deuxième tour a rapidement ramené le mécontentement chez les partisans.

Plus de détails sur RDS.ca