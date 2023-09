L’absence de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a été remarquée lors du Sommet sur l’itinérance organisé par l’Union des municipalités, vendredi, à Québec.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, ne s'en est pas caché: il aurait souhaité que Mme Duranceau soit présente. «La question de l'itinérance est intimement liée à l'Habitation. On ne peut pas faire autrement», a lancé le maire lors d'un point de presse avec ses homologues.

«Elle était bienvenue, tous les ministres étaient les bienvenus, ça fait six mois que l'évènement s'organise, si elle avait voulu être là, elle aurait pu être là. on lui aurait déroulé le tapis rouge», a ajouté l'élu.

Le député solidaire, Etienne Grandmont, s'est dit «inquiet» par l'absence du premier ministre François Legault et plus particulièrement de celle de Mme Duranceau. «Tout le monde le dit: c’est un enjeu qui touche aussi l’habitation, et la ministre brille par son absence», a-t-il lancé sur le réseau X.

Idem pour la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires municipales et d’habitation, Virginie Dufour, qui avance que la ministre Duranceau «aurait aussi dû être présente».

Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Lutte contre l'itinérance, en a ajouté une couche. «La ministre de l'Habitation n'a pas daigné être présente, même si le manque de logements est devenu l'une des principales causes actuelles de l'itinérance. Quel manque de sensibilité!», a lancé la libérale.

Questionné sur l'absence de sa collègue, le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, a affirmé qu'il ne «gérait pas l'agenda» de Mme Duranceau. «Le gouvernement est présent. Je représente le gouvernement et on va aller de l'avant», a-t-il conclu.

De son côté, François Legault était présent vendredi à Montréal afin d'inaugurer un nouveau pavillon au HEC.

Il a de nouveau affirmé en point de presse que de nouvelles mesures afin de lutter contre l'itinérance seront présentées lors de la prochaine mise à jour économique prévue en novembre prochain.

M Legault soutient que son gouvernement «investit beaucoup» et qu'il a «un plan ambitieux», mais, confronté à «une tempête parfaite», Québec devra en faire plus.

Le Sommet contre l'itinérance s'est déroulé quelques jours après la publication d'un nouveau rapport de l'INSPQ dans lequel les experts ont notamment identifié la pénurie de logements abordables comme une source du problème.

Rappelons que le nombre d'itinérants au Québec a augmenté de 44 % par rapport à 2018.

Une maison pour les mères monoparentales inaugurée à Longueuil

Outre la crise de l’itinérance, la crise du logement est tout aussi criante. Une maison pour les jeunes mères monoparentales a été inaugurée vendredi à Longueuil.



Une mesure essentielle afin d’aider les personnes dans le besoin qui doivent également gérer une famille.

Tous les détails dans la vidéo ci-dessous:

Avec des informations de la Presse canadienne