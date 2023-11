On espère que davantage de Canadiens pourront bientôt quitter la bande de Gaza, après que le Qatar eut annoncé un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui interromprait pendant quatre jours les combats de cette guerre dévastatrice qui perdure depuis six semaines.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui a mené des semaines de négociations indirectes entre Israël et le Hamas, a déclaré qu'il annoncerait d'ici un jour le début de la trêve, au cours de laquelle 50 otages seront libérés par étapes, en échange, selon le Hamas, de la libération de 150 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le gouvernement israélien a déclaré qu'il prolongerait l'accalmie d'un jour supplémentaire pour chaque tranche de dix otages libérés.

Interrogé sur ce développement mercredi matin à l'entrée du caucus libéral, à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s'est réjoui de cette «pause humanitaire», que le Canada réclamait «depuis des semaines».

«On est en train de voir, on espère, des otages enfin libérés, on va voir de l'aide humanitaire significative rentrer dans Gaza et on va voir la protection de civils», a dit le premier ministre. «Maintenant, on doit prendre avantage de ce moment pour travailler sur une paix plus durable, faire les étapes nécessaires pour ça, et on a tous un peu d'espoir avec ce progrès.»

«Mais on a beaucoup de travail à faire encore», a-t-il ajouté.

Affaires mondiales Canada indiquait mardi qu'un Canadien était porté disparu, mais ne confirme pas si cette personne est retenue en otage, une possibilité à laquelle Washington a fait allusion dans un communiqué la fin de semaine dernière.

Mardi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a exprimé l'espoir qu'un accord permette à tous les ressortissants étrangers présents à Gaza de quitter la zone de guerre, y compris les quelque 200 Canadiens qui s'y trouvent toujours.

Aucun Canadien ne figurait sur la liste de mercredi des ressortissants étrangers autorisés à gagner l'Égypte depuis Gaza.

Cette plus récente guerre entre Israël et le Hamas a commencé après que des militants du Hamas ont tué environ 1200 personnes en Israël le 7 octobre. Israël a lancé ensuite une campagne de représailles qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, a tué plus de 12 700 personnes.