Ryan Reynolds a confirmé les rumeurs qui courent au sujet de son intérêt de se porter acquéreur des Sénateurs d'Ottawa.

L'acteur canadien a discuté de la possibilité d'acheter le club de la LNH dans le cadre du Tonight Show animé par Jimmy Fallon.



Reynolds est déjà copropriétaire du club de soccer gallois Wrexham en compagnie de son collègue acteur Rob McElhenney.

Fallon a questionné Reynolds au sujet de l'achat des Sénateurs à la succession de l'ex-propriétaire Eugene Melnyk, et il a admis qu'il tente d'acheter l'équipe de la capitale fédérale canadienne.

«Oui, c'est vrai», a confié Reynolds, qui est déjà copropriétaire du club de soccer gallois Wrexham en compagnie de son collègue acteur Rob McElhenney. «C'est ce que j'essaie de faire. C'est très cher.»

Reynolds a ensuite ajouté, en riant: «J'ai besoin d'un partenaire qui a les poches très profondes».

.@VancityReynolds addresses the rumors that he is interested in buying the @NHL @Senators. 👀 #FallonTonight pic.twitter.com/oMgaM08NXy