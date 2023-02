Raquel Welch, dont son interprétation dans le film Un million d'années avant J.C. lui a donné un statut de sexe-symbole international tout au long des années 1960 et 1970, est décédée à l'âge de 82 ans.

L'actrice américaine s'est éteinte tôt mercredi après une brève maladie, selon son agent Stephen LaManna de l'agence artistique Innovative Artists.

Raquel Welch s'est principalement fait connaître avec le film Un million d'années avant J.C. sorti en 1966, malgré un grand total de trois lignes. Elle a attiré l'attention du public pour le bikini qu'elle portait.

L'actrice a aussi joué dans le film Bedazzled en 1967 et a interprété une agente secrète dans la parodie d'espionnage «Fathom» la même année.

Ses courbes et sa beauté ont attiré l'attention de la culture pop, Playboy la couronnant la «femme la plus désirée» des années 1970, bien qu'elle n'ait jamais été complètement nue dans le magazine. En 2013, elle occupait la deuxième place de la liste des «femmes les plus sexy de tous les temps» du magazine Men's Health.

Les admirateurs se sont rendus sur Twitter pour pleurer l'artiste, notamment l'animatrice de télévision Rosie O'Donnell, l'acteur Chris Meloni et le scénariste-réalisateur Paul Feig, qui a travaillé avec Welch sur la série «Sabrina, l'apprentie sorcière». Il l'a décrite comme «gentille, drôle et une vraie superstar».

«Nous avons perdu une véritable icône», a-t-il écrit.

En plus d'être comédienne, Raquel Welch a été chanteuse et danseuse. Elle a pris part à la comédie musicale Woman of the Year de 1981 à Broadway, ainsi qu'à la production Victor/Victoria en 1997.

Welch est née Jo-Raquel Tejada (Jo faisant référence au prénom de sa mère, Joséphine), à Chicago. Elle a grandi à La Jolla, en Californie. L'actrice était divorcée et mère de deux enfants lorsqu'elle a rencontré l'ancien acteur devenu attaché de presse Patrick Curtis.

Ce dernier est devenu son gérant et son deuxième mari. Il l'a aidée à devenir une vedette glamour avec des centaines de couvertures de magazines et une série de films, ainsi que des vidéos d'exercices et des livres.

Mariée et divorcée quatre fois, Raquel Welch laisse dans le deuil ses enfants, Damon Welch et Tahnee Welch, qui est également devenue actrice, notamment en décrochant un rôle vedette dans «Cocoon» en 1985.