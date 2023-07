L'actrice et chanteuse Jane Birkin est décédée à l'âge de 76 ans, selon plusieurs médias français et plusieurs sources gouvernementales en France.

La vedette née en Grande-Bretagne était connue pour sa relation musicale et amoureuse avec le chanteur français Serge Gainsbourg, avec qui elle a interprété le succès «Je t'aime moi non plus». Elle était aussi la mère de la comédienne Charlotte Gainsbourg.



Le ministère français de la Culture a écrit sur Twitter que Mme Birkin s'est éteinte dimanche, parlant d'elle comme une «icône francophone intemporelle» _ propos auxquels a fait écho le président Emmanuel Macron.

«Parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas», a écrit M. Macron sur Twitter.

Les médias français Libération et BFM TV ont rapporté que Mme Birkin a été retrouvée morte à son domicile à Paris. Le Figaro a ajouté que Mme Birkin souffrait de problèmes de santé ces dernières années, notant que ses apparitions publiques étaient devenues rares.

Selon BFM TV, Mme Birkin a été victime d'un léger accident vasculaire cérébral en 2021, ce qui l'avait obligée à annuler des spectacles au cours de cette même année. Elle a de nouveau annulé ses spectacles en mars dernier en raison d'une fracture de l'omoplate.

Son retour était initialement prévu en mai, mais il a été de nouveau repoussé, puisque la chanteuse estimait avoir besoin d'un peu plus de temps pour revenir en forme.

Elle avait promis à ses admirateurs qu'elle les reverrait à l'automne.

Si elle est née en Grande-Bretagne et qu'elle y a connu ses premiers moments au cinéma dans les années 1960, c'est en France que Jane Birkin entrera dans la légende.

Dès 1969, «Je t'aime moi non plus» est propulsée au sommet des palmarès musicaux internationaux. Cette chanson marquera le début de sa longue collaboration musicale aux côtés de Serge Gainsbourg, avec qui elle formera un couple pendant une décennie.

La chanteuse cumulera 14 albums studio au cours de sa carrière, dont six dans lesquels elle interprète des chansons écrites par Serge Gainsbourg. À la suite de la mort de ce dernier, elle sort «Versions Jane», dans lequel elle reprend les plus grands succès de son ancien partenaire.

Parallèlement à sa carrière derrière un micro, Jane Birkin connaît aussi un succès monstre devant la caméra, alors qu'elle joue dans une vingtaine de films seulement dans les années 1970. Ses rôles dans «Le Mouton enragé» de Michel Deville, en 1974, «La Course à l'échalote» de Claude Zidi, l'année suivante, et «Daddy Nostalgie» de Bertrand Tavernier, en 1989, contribueront à forger sa réputation d'actrice et de comédienne.

Pendant plus de cinquante ans, elle continuera d'être une figure marquante au cinéma, à la télévision et au théâtre, en plus de poursuivre sa carrière musicale. Elle a été faite Officière de l'ordre national du Mérite en 2015 et Commandeure de l'ordre des Arts et des Lettres en 2022 pour l'ensemble de sa carrière en France.

Elle a également été célébrée en France pour son activisme politique. En 2018, elle était l'une des signataires du texte «Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité: l'appel de 200 personnalités pour sauver la planète», qui est paru en une du journal Le Monde pour appeler à plus d'actions dans la lutte contre les changements climatiques. En 2022, elle s'est jointe à d'autres vedettes du cinéma et de la musique pour se couper les cheveux en soutien aux manifestants en Iran.