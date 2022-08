L'actrice Olivia Newton-John est décédée à l'âge de 73 ans.

Son mari John Easterling en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, par l'entremise de la page Facebook de l'actrice.

 

«Elle s'est éteinte paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entouré de sa famille et de ses amis», a-t-il écrit.

L'actrice a combattu le cancer du sein pendant plus de 30 ans alors qu'elle a reçu un diagnostic en 1992.

De 1973 à 1983, Newton-John a fait partie des artistes les plus populaires au monde. Elle s'est classée 14 fois dans le top 10 des singles aux États-Unis, a remporté quatre Grammys, a joué avec John Travolta dans Grease et avec Gene Kelly dans Xanadu. Le duo Travolta-Newton-John, You're the One That I Want, a été l'une des plus grandes chansons de l'époque et s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires.

«Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures», a écrit Travolta dans une publication Instagram. «Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous te verrons plus tard et nous serons tous ensemble à nouveau. Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu et pour toujours! Ton Danny, ton John!»

Physical, le tube rebondissant et classé R sorti en 1981, a été numéro 1 pendant 10 semaines et a été nommé chanson de l'année par Billboard malgré son interdiction par certaines stations de radio. Un clip promotionnel favorable à l'aérobique, filmé dans les premières années de MTV, a remporté le Grammy de la meilleure vidéo.

Tant sur le plan musical que sur celui de l'image, elle s'est réinventée au cours de ces années. La blonde et toujours souriante Olivia a d'abord privilégié les chansons pop-country douces comme Please Mr. Please et Have You Never Been Mellow et les ballades à la respiration douce comme I Honestly Love You, qui a remporté en 1975 les Grammys de la meilleure voix pop féminine et du disque de l'année. Mais elle a accéléré le rythme dans Grease, surtout après que Sandy ait abandonné ses pulls et chemisiers blancs pour des pantalons en cuir noir à hauteur de la taille. Physical a même fait rougir Newton-John lorsqu'elle a dit à son futur amant «Il n'y a plus rien à dire/à moins que ce ne soit à l'horizontale» et qu'elle a finalement crié Let's get animal ! Animal!

«Je l'ai enregistrée et j'ai soudain pensé: "Bonté divine, je suis peut-être allée trop loin !"», a-t-elle confié à Entertainment Weekly en 2017, rappelant comment la chanson avait été suggérée par le manager Roger Davies. «J'ai appelé Roger et j'ai dit: "Il faut qu'on retire cette chanson!" Il a répondu : "C'est trop tard. Elle est déjà passée à la radio et elle est en train de monter dans les classements." J'étais horrifiée!»

Elle a eu quelques succès après Physical, mais sa carrière a décliné et l'actrice est devenue plus susceptible de faire les nouvelles à cause de sa vie privée. En 1992, alors qu'elle préparait une tournée de concerts, son père est décédé et on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Son mariage avec l'acteur Matt Lattanzi, avec qui elle a eu une fille, l'actrice et chanteuse Chloe Lattanzi, s'est brisé en 1995 et une relation de plusieurs années avec le caméraman Patrick McDermott s'est terminée mystérieusement. En 2005, McDermott a disparu au cours d'une partie de pêche en Californie et son sort est resté inconnu des années plus tard. De nombreux rapports prétendent qu'il vivait au Mexique, avec une nouvelle petite amie.

«Il était perdu en mer, et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé», a déclaré Newton-John à l'émission australienne 60 Minutes en 2016. «C'est humain de se poser des questions. Mais vous savez, ce sont les choses de la vie que vous devez accepter et laisser aller. Parce que chaque fois que vous traversez des moments difficiles, il y a toujours ces préoccupations.»

Les albums récents d'Olivia comprennent Stronger Than Before; une collaboration de vacances avec Travolta, This Christmas, et l'autobiographique Gaia : One Woman's Journey, inspiré par sa bataille contre le cancer et par la perte de son père.

Mme Newton-John a épousé John Easterling, fondateur de l'Amazon Herb Company, en 2008. Elle s'est engagée dans de nombreuses causes caritatives, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations unies pour l'environnement et porte-parole nationale de la Children's Health Environmental Coalition. Elle a également fondé le Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre à Melbourne, en Australie.

Elle laisse en deuil son mari, sa fille Chloe Lattanzi, sa sœur Sarah Newton-John, son frère Toby Newton-John ainsi que plusieurs nièces et neveux.