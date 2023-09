David Sobey, ancien chef de la direction et président de la chaîne d'épiceries Sobeys, est décédé. Il avait 92 ans.

Empire, la société mère de Sobeys, a souligné qu'il avait joué un rôle déterminant dans la croissance de la chaîne d'épicerie régionale fondée par son père, «qui est aujourd'hui devenue une entreprise nationale de distribution et de vente au détail de produits alimentaires».

Le chef de la direction d'Empire, Michael Medline, a estimé que M. Sobey avait été un «détaillant incroyable, un chef d'entreprise et un mentor».

David Sobey a été vice-président et chef de la direction de Sobeys de 1982 à 1986, et président et chef de la direction de 1986 à 1995.

Il a été président du conseil de 1995 jusqu'à sa retraite, en 2001, puis a été nommé président émérite de Sobeys.

David Sobey a pris sa retraite du conseil d'administration d'Empire en 2015.