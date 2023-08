L’ancien coordonnateur défensif des Alouettes de Montréal Rich Stubler est décédé à l’âge de 74 ans.

C’est ce qu’un officiel de l’école Clearwater Academy International, où Stubler a œuvré comme coordonnateur défensif en Floride, a confirmé dimanche. Les causes du décès n’ont pas été dévoilées.

À Montréal, il a été recruté lors du bref passage de Mike Sherman à la barre de l’équipe.

Stubler, originaire de Glenwood Springs au Colorado, est arrivé au Canada en 1983 avec les Tiger-Cats de Hamilton comme patron de la défensive. Il y est resté jusqu’en 1986.

Il a également été à l’emploi des Argonauts de Toronto, des Elks d’Edmonton, des Lions de la Colombie-Britannique et des Stampeders de Calgary, effectuant plusieurs séjours avec quelques-unes de ces organisations.

Il a par exemple fait partie du personnel d’entraîneurs des Argonauts à quatre reprises. Il a notamment été entraîneur-chef de l’équipe en 2008, mais il a été congédié en vertu d’un dossier de 4-6 de l’équipe en cours de saison.

Stubler a remporté cinq coupes Grey et est reconnu comme l’un des instructeurs défensifs les plus innovateurs de l’histoire du circuit. Il a également occupé divers rôles dans la NCAA et l’Arena Football League.