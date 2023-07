L'ancien ministre fédéral Michel Dupuy n'est plus. Il est décédé dimanche à l'âge de 93 ans à Boucherville, a annoncé la famille dans un communiqué.

Député de la circonscription Laval-Ouest dans les années 1990, M. Dupuy fut ministre sous le gouvernement de Jean Chrétien.

Il avait auparavant travaillé au ministère des Affaires étrangères et été ambassadeur.

M. Dupuy est né à Paris, en France, en 1930. Il est le fils de Pierre Dupuy, qui a été Commissaire général de l'Exposition universelle de 1967.

L'ancien politicien a fait ses études à Montréal, et a obtenu un diplôme en économie à l'Université d'Oxford, puis un doctorat en droit international à La Sorbonne, en France.

La carrière de M. Dupuy a débuté au bureau du Conseil privé. Il avait alors collaboré à la réalisation d'un important projet pour le monde artistique, désormais connu comme le Conseil des arts du Canada.

Dans le domaine des Affaires étrangères, il fut adjoint du représentant permanent de la délégation du Canada auprès de l'OTAN, et il a présidé l'Agence canadienne de développement international.

Parmi ses autres accomplissements en carrière, M. Dupuy a également été l'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies et ambassadeur du Canada en France.

Après avoir quitté la vie publique, M. Dupuy a consacré une partie de son temps à l'écriture de ses mémoires. Il a aussi publié six romans, dont «Diplomate de père en fils», en 2012, et «Accalmies», en 2018.

M. Dupuy laisse dans le deuil son épouse, Micheline Dallaire ainsi que ses fils Michel et Pierre-Alain, sa belle-fille Sabine, et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.