L’ancien sénateur et membre aguerri de l’équipe politique du Parti progressiste-conservateur Hugh Segal est décédé mercredi à l’âge de 72 ans.

Graham Fox, de la firme Navigator, a confirmé la nouvelle jeudi matin.

Les personnes qui connaissaient bien M. Segal le décrivaient comme un fervent défenseur des libertés civiles, soulignant qu’il s’est longtemps battu pour le revenu annuel garanti.

Sur X, anciennement Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé que M. Segal a «consacré sa vie au service du public» et a souligné que «grâce à lui, le Canada est un endroit meilleur».

De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre a parlé d’un homme «réfléchi, sage et toujours positif».

Hugh Segal was a great Canadian.



Thoughtful, wise and ever cheerful, he will always be remembered as the happy warrior who dedicated his life to serving Canada. My deepest condolences to his family, friends and all who will miss him.