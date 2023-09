L'ancienne première ministre de la Finlande, Sanna Marin, qui était l'une des plus jeunes dirigeantes d'Europe, a déclaré jeudi qu'elle quittait la politique et rejoindrait une organisation à but non lucratif basée à Londres.

Mme Marin, qui avait 37 ans lorsqu'elle est entrée en fonction en 2019, a dirigé une coalition gouvernementale de centre-gauche composée de cinq partis jusqu'en avril 2023. Elle a été félicitée pour la gestion de son gouvernement lors de la pandémie de COVID-19 et pour son soutien à l’endroit de l'Ukraine au cours de la dernière année. Elle a également vu son pays devenir le 31e membre de l'OTAN.



«Le moment est venu de passer à autre chose», a-t-elle révélé à la chaîne de télévision publique finlandaise YLE. «J'ai hâte d'assumer un nouveau rôle. Je crois également que cela peut bénéficier à l'ensemble de la Finlande.»

En avril, la Finlande a rejoint l'OTAN, infligeant un coup majeur au président russe Vladimir Poutine avec un réalignement historique du paysage de sécurité européen d'après-guerre froide déclenché par l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La Finlande avait adopté la neutralité après sa défaite face aux Soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ses dirigeants avaient signalé leur volonté de rejoindre l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, ce qui avait suscité la crainte chez ses voisins.

«Je crois que je peux bien servir ces électeurs (en Finlande) et peut-être même mieux dans la nouvelle mission», a affirmé Mme Marin lors d'une conférence de presse où elle a annoncé son départ du parlement finlandais, l'Eduskunta. Plus tôt ce mois-ci, elle avait démissionné de la présidence du Parti social-démocrate.

Mme Marin rejoindra l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, et plus tôt ce mois-ci, l'organisation à but non lucratif avait annoncé qu'elle deviendrait «conseillère stratégique».

«La tâche consistera à conseiller différents pays, gouvernements et dirigeants sur des questions politiques qui me sont familières, telles que la bonne gouvernance, la technologie, le climat, l'égalité des sexes et d'autres questions avec lesquelles j'ai dû travailler», a-t-elle expliqué, selon le journal Huvudstadsbladet, l'un des plus grands journaux de Finlande.

Lors des élections parlementaires d'avril, elle a perdu face au principal parti conservateur de Finlande lors d'une lutte acharnée à trois voies qui a vu les populistes de droite prendre la deuxième place. Les sociaux-démocrates de Mme Marin ont terminé troisièmes, anéantissant ses espoirs de réélection. En tant que première ministre, elle dirigeait un gouvernement de coalition, comprenant les sociaux-démocrates, le Parti du centre centriste, la Ligue verte, l'Alliance de gauche et le Parti populaire suédois de Finlande.

Sa vie privée et son utilisation active des réseaux sociaux ont suscité beaucoup d'attention internationale pendant son mandat. En août 2022, elle s'est excusée après la publication d'une photo montrant deux femmes s'embrassant et posant torse nu à la résidence d'été officielle du dirigeant du pays.

La photo est sortie après la diffusion d'une vidéo montrant Mme Marin dansant et chantant avec des amis, ce qui a suscité un débat sur le fait de savoir si un premier ministre en fonction a le droit de faire la fête.

