Le légendaire joueur de hockey Bobby Hull est décédé à l’âge de 84 ans.

Au cours de sa carrière de hockeyeur professionnel qui s’est étalée sur 23 ans, Hull, un membre du Temple de la renommée du hockey, a successivement enfilé l’uniforme des Blackhawks de Chicago, des Whalers de Hartford et des Jets de Winnipeg.

Les Blackhawks et l’Association des anciens de la LNH ont confirmé son décès lundi matin.

En 1961, il avait permis aux Hawks de conquérir leur première coupe Stanley en 23 ans. De plus, il occupe le 55e rang de l’histoire des marqueurs de la LNH avec 610 buts et 560 mentions d’assistance. Il a aussi inscrit 303 buts et amassé 335 mentions d’aide dans l’Association mondiale de hockey (AMH), pour un impressionnant total combiné de 913 filets en 1474 rencontres en carrière.

En comparaison, Wayne Gretzky a affiché un total combiné de 940 buts en 1567 parties -- même s’il n’a disputé que 80 matchs dans l’AMH.

Ses 604 buts en carrière avec les Hawks demeurent à ce jour un record de concession.

«Hull fait partie d’un groupe exclusif de joueurs qui ont eu un impact indélébile sur notre club de hockey, ont déclaré les Blackhawks dans un communiqué. Des générations de citoyens de Chicago ont été éblouies par le tir unique, le coup de patin remarquable et le leadership de Bobby.»

Hull fut également le premier joueur de l’histoire de la LNH à inscrire plus de 50 buts au cours d’une même saison. Il avait établi la marque de 54 en 1966, et l’avait lui-même surpassée de quatre buts quelques saisons plus tard.

En compagnie de son coéquipier des Hawks Stan Mikita, il avait popularisé l’utilisation de la lame de bâton courbée dans la LNH. Il trempait d’abord la lame du bâton en bois dans l’eau, avant de la glisser sous une porte et de la laisser durcir pendant la nuit. Le lancer frappé de Hull, qui atteignait parfois 200 km/h, était alors imparable pour les gardiens adverses.

Sa décision de se joindre en 1972 aux Jets, alors dans l’AMH, fut l’élément déclencheur qui a permis aux joueurs de renverser le rapport de force avec les dirigeants de la LNH. C’est d’ailleurs à cette époque que les salaires des joueurs ont commencé à grimper -- même si le million de dollars que commandait Hull, alors un record absolu, peut paraître risible aujourd’hui.

Les deux camps étaient alors à couteaux tirés, mais en 2011 une statue à l’effigie de Hull a été érigée aux côtés de celle de Mikita devant l’United Center, le domicile actuel des Blackhawks.

«Je n’aurais jamais cru en 100 ans que je serais ici avec vous ce soir», avait-il déclaré lors du dévoilement de la statue.

Hull avait été embauché par les Hawks en tant qu’ambassadeur en 2008, et il a assisté à leur conquête de la coupe Stanley en 2010. Il s’agissait de leur première depuis celle de 1961.