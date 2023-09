L'Agence du revenu du Canada (ARC) a congédié 120 employés à la suite d'un examen interne des personnes ayant «demandé de manière inappropriée la prestation d'intervention d'urgence du Canada (PCU)» pendant la pandémie de COVID-19.

L'ARC a d'abord indiqué en juin qu'elle avait licencié 20 employés pour avoir reçu les fonds de manière «inappropriée» et qu'elle enquêtait sur 600 cas supplémentaires. Dans une mise à jour vendredi, l'agence a déclaré qu'elle avait achevé un examen au cas par cas et que «120 personnes ne sont plus employées par l'ARC à la suite de cet examen».

Ceci est une traduction d'un article CTV News.

«L'ARC prend très au sérieux toute forme d'acte répréhensible et s'engage fermement à protéger l'intégrité des systèmes d'imposition et de prestations du Canada et à démontrer aux Canadiens que l'ARC est une organisation juste et digne de confiance », peut-on lire dans une déclaration de l'ARC. «Lorsqu'une mauvaise conduite est identifiée, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour y remédier.»

Les personnes qui ont réclamé les paiements alors qu'elles n'étaient pas éligibles sont tenues de les rembourser.

Bien que les examens et les mesures disciplinaires soient menés en interne, l'ARC précise que certains cas peuvent être transmis à la police «en cas de soupçon de criminalité».

Dans le cadre du programme de la PCU, les Canadiens pouvaient recevoir une aide financière allant jusqu'à 2 000 $ par mois si les restrictions imposées par le gouvernement en cas de pandémie affectaient leur emploi.

En juin, un porte-parole de l'ARC a déclaré à CTVNews.ca que les 600 cas suspects représentaient un «nombre très limité» si l'on considère que l'agence emploie 60 000 personnes dans tout le pays.

Le porte-parole a ajouté que certains employés de l'ARC pouvaient être éligibles aux paiements lorsqu'ils étaient disponibles dans les premiers jours de la pandémie, car beaucoup d'entre eux avaient des contrats temporaires ou d'étudiants.

«Comme nous l'avons déjà dit, le fait d'être un employé actuel de l'ARC ne signifie pas nécessairement qu'une personne n'était pas éligible à la PCU», peut-on lire dans la déclaration de vendredi. «À cet égard, environ 30 employés qui font partie de cet examen ont été jugés éligibles jusqu'à présent.»

«Enfin, nous aimerions souligner à nouveau que les actions de certains ne minent en rien l'honnêteté et l'intégrité des plus de 60 000 employés de l'ARC qui travaillent chaque jour de manière exemplaire au service des Canadiens», peut-on également lire dans le rapport.

En décembre dernier, l'auditeur général du Canada a indiqué que le gouvernement fédéral avait versé environ 4,6 milliards de dollars en trop au titre de l'aide COVID-19 à des personnes qui n'y avaient pas droit.

Avec les informations de Michael Lee pour CTV News