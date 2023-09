L’architecte Claude Cormier est décédé jeudi à l’âge de 63 ans, a confirmé la firme d’architecture et design qu’il avait fondée, CCxA.

«Claude était un grand visionnaire. Il nous a influencés de façon surprenante et puissante grâce à sa force créative et sa joie de vivre qu’il a su mettre au centre de nos vies», peut-on lire dans un communiqué envoyé par la firme.

On devait à M. Cormier plusieurs créations mythiques de Montréal, comme les «Boules roses» du Village, la place D’Youville, la plage de l’Horloge et l’Anneau de la Place Ville Marie.

L'architecte avait également conçu des installations à Toronto, sa «deuxième ville d'adoption», selon CCxA. Parmi celles-ci, on compte HTO, Sugar Beach et le Leslie Lookout Park. M. Cormier avait également mis sur pied la Bourse Claude Cormier à l'Université de Toronto, grâce à un don de 500 000 $. Il avait d'ailleurs obtenu un baccalauréat en architecture de paysage auprès de l'établissement.

L'architecte a fondé son cabinet à Montréal en 1993. Son premier projet d'envergure a été l'aménagement de la place D'Youville, dont la deuxième phase a été achevée en 2008.

Montréal pleure Claude Cormier

Les réactions ont fusé concernant le décès de Claude Cormier.

«La nouvelle du décès de Claude Cormier est un choc et une perte immense. Claude était un visionnaire, un bâtisseur et un grand Montréalais», a témoigné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans une publication sur X.

Le chef d'Ensemble Montréal, Aref Salem, a abondé dans le même sens. «Ce grand architecte aura laissé sa marque jusqu'à la toute fin avec l'anneau et aura fait rayonner Montréal partout à travers le monde», a-t-il écrit.

«Claude Cormier restera gravé dans notre mémoire comme un architecte paysagiste en amour non seulement avec Montréal, mais aussi avec les Montréalaises et les Montréalais», a de son côté commenté la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.

«Je suis très triste d’apprendre le décès de l’architecte paysagiste Claude Cormier. Par son immense talent, son audace et son énergie, il a marqué Montréal», a ranchéri le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.