Québec doit profiter de la somme supplémentaire qu'il recevra du fédéral au chapitre de la santé pour rehausser le financement des soins à domicile, dans le budget qui sera déposé mardi prochain.

C'est ce que prône le Réseau FADOQ, qui rappelle que rester dans leur domicile pour recevoir des soins est ce que souhaitent la plupart des aînés.

Qui plus est, cela représente une économie pour le gouvernement par rapport aux soins dispensés dans un établissement de santé, a souligné la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, en entrevue mercredi.

«Nous nous attendons à ce que les projets d'hospitalisation à domicile soient financés et que ce soit déployé au cours de la présente année, partout, souhaitons-le, à travers le Québec, comme l'a promis la CAQ (Coalition avenir Québec) au cours de la dernière campagne électorale», a lancé Mme Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ plaide plus particulièrement pour un financement des soins palliatifs à domicile, qui permettent à des patients en fin de vie de passer leurs derniers jours chez eux, avec l'appui d'une équipe de médecins et de personnel infirmier.

Régime des rentes

Pour ce qui est de l'avenir du Régime des rentes du Québec, le Réseau FADOQ espère que le ministre des Finances confirmera dans son budget que l'âge minimal d'admissibilité aux rentes du RRQ demeurera à 60 ans.

Québec avait tenu en février des consultations sur l'opportunité de hausser de 60 à 62 ans l'âge minimal d'admissibilité à ces rentes. Mais cette idée s'était vite butée à une opposition de la part des organismes qui avaient témoigné.

«On souhaite bien que le ministre Girard va confirmer que le gouvernement n'ira pas de l'avant avec le rehaussement de l'âge et des pénalités pour les personnes qui se prévalent de la rente anticipée», affirme Mme Tassé-Goodman.

«Ça pourrait les affecter de façon disproportionnée, quand on pense aux gens qui ne peuvent pas continuer à travailler. Et ça, c'est malgré leur bonne volonté là! Pensons aux gens qui ont des ennuis de santé, qui ont eu un accident, une perte de capacité ou même des gens qui sont proches aidants et qui ne peuvent pas cumuler les deux fonctions», fait-elle valoir.

Mme Tassé-Goodman plaide également pour que Québec rende facultatives les cotisations au RRQ à partir de 65 ans.

«On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre présentement et nous croyons qu'il s'agit d'un incitatif très intéressant, tout spécialement pour les personnes qui souhaitent revenir sur le marché du travail ou encore celles qui souhaitent prolonger leur carrière», explique-t-elle.

Elle demande aussi que la prestation de décès, qui est actuellement de 2500 $, soit haussée à 5000 $ et qu'elle soit indexée annuellement.

Le Réseau FADOQ regroupe des organismes représentant des aînés et compte 525 000 membres.