Un responsable militaire israélien a révélé que le bilan de l'attaque surprise du Hamas au cours du week-end s'élevait désormais à plus de 1000 morts.

Le général de brigade Dan Goldfus a annoncé ce chiffre lors d'une conférence de presse mardi.

Les frappes aériennes israéliennes ont fait 900 morts à Gaza, dont 260 enfants et 230 femmes, et 4 500 personnes supplémentaires ont été blessées, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. Et la guerre a déjà fait au moins 1800 morts des deux côtés.

Ces attaques ont causé la mort de 150 membres de 22 familles, six agents de santé et huit journalistes, tandis que 15 agents de santé et 20 journalistes ont été blessés, a indiqué le ministère.



Les frappes aériennes sur les quartiers résidentiels ont déplacé environ 140 000 citoyens vers des abris et des hôpitaux de l'ONU, a indiqué le ministère. L'ONU rapporte de son côté qu'au moins 200 000 habitants ont été déplacés.

Les frappes ont visé neuf établissements de santé, dont le bâtiment du ministère de la Santé, la clinique Rimal et le Centre international de l'oeil, et ont bombardé 15 ambulances, a indiqué le ministère.

La situation est encore compliquée par les pénuries de carburant et les pannes électriques affectant les générateurs, a indiqué le ministère.

L'incursion surprise du Hamas est de loin l'attaque militante la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.

Des avions de guerre israéliens ont bombardé la bande de Gaza quartier par quartier, mardi, réduisant les bâtiments en ruines et poussant les gens à se précipiter pour se mettre à l'abri dans ce minuscule territoire fermé, alors qu'Israël promettait des représailles pour l'attaque surprise du Hamas du week-end qui «se répercuteront (...) pendant des générations».

Les organisations humanitaires ont plaidé en faveur de la création de corridors humanitaires pour acheminer l'aide à Gaza, avertissant que les hôpitaux, submergés de blessés, étaient à court de fournitures. Israël a interrompu tout accès de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza, et le seul accès restant depuis l'Égypte a été fermé mardi après des frappes aériennes près du poste-frontière.

La guerre a commencé après que les militants du Hamas aient pris d'assaut Israël samedi, provoquant des fusillades dans les rues pour la première fois depuis des décennies.

Le conflit ne peut que s'intensifier. Israël a étendu la mobilisation des réservistes à 360 000 personnes mardi, selon les médias du pays. Après plusieurs jours de combats, l'armée israélienne a annoncé mardi matin qu'elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud du pays, ainsi que de la frontière avec Gaza.

La question qui se pose est de savoir si Israël lancera une offensive terrestre à Gaza, une bande de terre de 40 kilomètres de long coincée entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée, où vivent 2,3 millions de personnes et qui est gouvernée par le Hamas depuis 2007.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des centaines de cibles pendant la nuit dans le quartier de Rimal, un quartier huppé de la ville de Gaza qui abrite des ministères du gouvernement dirigé par le Hamas, ainsi que des universités, des médias et des bureaux d'organisations humanitaires.

Après des heures d'attaques ininterrompues, les habitants ont quitté leurs maisons à l'aube pour découvrir des bâtiments déchirés en deux par les frappes aériennes ou réduits à des monticules de béton et de barres d'armature. Des voitures ont été pulvérisées et des arbres brûlés dans des rues résidentielles transformées en paysages lunaires.

À voir également : Comment le Hamas a-t-il pu réussir une telle attaque contre Israël?

Cette dévastation est le signe de ce qui semble être une nouvelle tactique israélienne : avertir les civils de quitter certaines zones, puis frapper ces secteurs avec une intensité sans précédent. Mardi après-midi, l'armée a averti les habitants d'un autre quartier voisin d'évacuer et de se rendre dans le centre de la ville de Gaza.

«Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza en ce moment, on voit des gens honnêtes se faire tuer tous les jours, a déclaré Hasan Jabar, un journaliste de Gaza, après que trois autres journalistes palestiniens aient été tués dans le bombardement de Rimal. "J'ai vraiment peur pour ma vie.»

Les bombardements et les menaces d'Israël de renverser le Hamas ont ravivé les interrogations sur la stratégie et les objectifs du groupe. Mais les options dont il dispose face à la férocité des représailles israéliennes et à la possibilité de perdre une grande partie de son infrastructure gouvernementale ne sont pas claires.

Quelques heures après le début de l'incursion de samedi, un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré que le groupe avait prévu toutes les éventualités, y compris une «guerre totale», et qu'il était prêt à encaisser des «coups sévères».

Le désespoir s'est accru parmi les Palestiniens, dont plusieurs ne voient rien à perdre face à l'interminable contrôle israélien et à l'augmentation des colonies en Cisjordanie, au blocus de Gaza et à ce qu'ils considèrent comme l'apathie du monde.

Les commentaires d'Al-Arouri suggèrent que le Hamas s'attend à ce que le combat s'étende à la Cisjordanie et que le Hezbollah libanais ouvre éventuellement un front dans le nord. Mais malgré quelques éruptions de violence, aucun de ces deux événements ne s'est produit à grande échelle, en particulier dans le contexte d'une forte répression israélienne à l'encontre des Palestiniens de Cisjordanie.

Dans l'espoir d'atténuer les bombardements, le Hamas a menacé de faire un prisonnier civil israélien chaque fois qu'Israël prendrait pour cible des civils dans leurs maisons à Gaza «sans avertissement préalable». Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a réagi en prévenant que «ce crime de guerre» ne serait pas pardonné.

Israël, quant à lui, semble déterminé à écraser le Hamas, quel qu'en soit le prix.

L'attaque des militants a stupéfié Israël avec un nombre de morts sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l'Égypte et la Syrie ― et ces morts se sont produites sur une plus longue période. Elle a donné lieu à des scènes horribles de militants du Hamas abattant des civils dans leurs voitures sur la route, dans les rues des villes et lors d'un festival de musique auquel assistaient des milliers de personnes dans le désert près de Gaza, tout en entraînant des hommes, des femmes et des enfants en captivité.

Les corps d'environ 1500 militants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, selon l'armée. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si ces chiffres correspondaient aux décès signalés précédemment par les autorités palestiniennes.

À Gaza, plus de 187 000 personnes ont fui leurs maisons, selon l'ONU, soit le nombre le plus élevé depuis l'offensive aérienne et terrestre menée par Israël en 2014, qui en a déraciné environ 400 000. La grande majorité d'entre elles se réfugient dans des écoles gérées par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les dommages causés à trois sites d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont interrompu les services pour 400 000 personnes, a déclaré l'ONU.

Lundi, Israël a annoncé un «siège complet» du territoire, interrompant les livraisons de nourriture, de carburant, d'eau, de médicaments, d'électricité et d'autres fournitures. Le seul moyen d'entrer et de sortir du territoire est donc le point de passage de Rafah, avec l'Égypte.

Mais ce point de passage a lui aussi été fermé mardi, après que des frappes israéliennes aient fait apparaître des volutes de fumée à proximité. La veille, le Croissant-Rouge égyptien avait réussi à faire entrer une cargaison de fournitures médicales.

Les autorités égyptiennes discutent avec Israël et les États-Unis afin de mettre en place des corridors humanitaires dans la bande de Gaza pour acheminer l'aide, a déclaré un responsable égyptien. Des négociations sont en cours avec les Israéliens pour que la zone autour du point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza soit déclarée «zone d'interdiction de feu», a indiqué le responsable sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

L'Organisation mondiale de la santé des Nations unies a fait écho à l'appel en faveur de corridors humanitaires. Elle a prévenu que les fournitures qu'elle avait prépositionnées pour sept hôpitaux de Gaza étaient déjà épuisées face à l'afflux de blessés.

«Compte tenu du nombre de blessés qui arrivent actuellement, ces hôpitaux fonctionnent au-delà de leur capacité", a déclaré Tarik Jazarevic, porte-parole de l'OMS, à la presse à Genève. Le directeur de l'organisation d'aide médicale Médecins sans frontières a déclaré que le matériel chirurgical, les antibiotiques, le carburant et d'autres fournitures étaient également épuisés dans deux hôpitaux qu'elle gère à Gaza.

Lors d'une réunion d'information mardi, le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a suggéré que les Palestiniens tentent de quitter la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah, en Égypte.

La perspective d'un exode des habitants de Gaza vers le territoire égyptien a alarmé les autorités égyptiennes. Après les commentaires de M. Hecht, la chaîne d'information publique égyptienne Al-Qahera, proche des agences de sécurité, a cité un responsable de la sécurité sous couvert d'anonymat qui a répliqué. «Le gouvernement d'occupation oblige les Palestiniens à choisir entre mourir sous les bombardements ou quitter leur terre», aurait déclaré ce responsable.

Pendant ce temps, en Cisjordanie, les Palestiniens sont entrés dans une quatrième journée de restrictions sévères de mouvement. Les autorités israéliennes ont bouclé les points de passage vers le territoire occupé et fermé les postes de contrôle, bloquant ainsi la circulation entre les villes et les villages. Les affrontements entre les Palestiniens qui lancent des pierres et les forces israéliennes dans le territoire depuis le début de l'incursion ont fait 15 morts parmi les Palestiniens, selon l'ONU.

En collaboration avec Issam Adwan, Isabel DeBre, Julia Frankel, Wafaa Shurafa, Tia Goldenberg, Bassem Mroue, Kareem Chehayeb, Samy Magdy et Amir Vahdat, AP.