L'écart de rémunération horaire entre les femmes et les hommes s'est réduit dans les 20 dernières années au Québec, selon les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec.

De 1998 à 2021, la différence entre le salaire horaire des femmes occupant un emploi salarié et celui des hommes est passée de 83,4 % à 90,8 % au Québec.

À titre d'exemple, la rémunération horaire moyenne pour les femmes est à 27,39$ et de 30,16$ pour les hommes en 2021.

Selon les derniers chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, le nombre d’emplois salariés a également augmenté de plus d’un million, et ce sont les femmes qui en ont le plus bénéficié.

Ratio de rémunération horaire femmes/hommes, Québec, 1998-2021. | Crédits photo: Institut de la statistique du Québec

Dans les 20 dernières années, le ratio de rémunération par horaire des femmes et des hommes a augmenté d'au moins 9 points de pourcentage dans quatre grands groupes de profession, a rapporté l'Institut de la statistique du Québec.

Pour les emplois de la gestion, le ratio de rémunération horaire femmes/hommes s'est accru de 12 points pour se fixer à 91%. En 2021, les femmes ont un salaire horaire moyen de 44,50 $ et les hommes ont un salaire de 49,10 $.

Dans les professions de la vente et des services, le ratio de rémunération horaire femmes/hommes a augmenté de 12 points pour se fixer à 92 %. En 2021, les femmes œuvrant dans ces professions ont gagné 17,99 $ l'heure, comparativement à 19,47 $ l'heure pour les hommes.

Crédits photo: Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Les professions du domaine de la fabrication et des services d'utilité publique affichent un ratio de rémunération horaire femmes/hommes de 79 % en 2021, en hausse de 12 points par rapport à 1998. Dans ce groupe de professions, les femmes ont touché une rémunération horaire moyenne de 19,51 $ et les hommes, de 24,66 $.

En 2021, dans l'ensemble des professions des affaires, de la finance et de l'administration, le ratio de rémunération horaire femmes/hommes s'est accru de 9 points pour s'établir à 90 %. Les femmes de ce groupe professionnel ont touché une rémunération horaire moyenne de 27,95 $ et les hommes, de 31,21 $.

Pour les six autres grands groupes professionnels, il n'y a pas eu de changement statistiquement significatif entre 1998 et 2021, dit-on.

Différences entre rémunération horaire et hebdomadaire

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le ratio de rémunération hebdomadaire femmes-hommes pour l'ensemble des professions se situait à 82,3% en 2021 alors que le ratio horaire était de 90,8 %.



Le ratio de rémunération hebdomadaire femmes-hommes moins élevé s'explique par une différence du nombre d'heures de travail entre les hommes et les femmes. Cela dépend également du domaine professionnel.

Cette analyse survient au même moment où on célèbre le 26e anniversaire de l'adoption de la Loi sur l'équité salariale au Québec.