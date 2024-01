Les républicains de l'Iowa se rendront lundi aux caucus de leur État avec un plus grand désir de se concentrer sur l'immigration que sur la santé de l'économie américaine, un signe possible que les motivations liées aux luttes culturelles pourraient éclipser les questions de portefeuille.

Leur message aux candidats républicains lors de cette première élection présidentielle est clair: environ 9 personnes sur 10 souhaitent un bouleversement ou un changement substantiel dans la manière dont fonctionne le gouvernement américain. Ils ont été plusieurs à exprimer leur scepticisme quant au système juridique du gouvernement et à l'intégrité des élections américaines, preuve de l'influence que l'ancien président Donald Trump détient toujours sur une part importante du Parti républicain.

Les conclusions d'AP VoteCast confirment la polarisation marquée observée lors des élections présidentielles de 2016 et de 2020. Les réponses des personnes se dirigeant vers les caucus républicains indiquent un désir de changements majeurs par rapport à la politique du président démocrate Joe Biden sur des questions telles que l'avortement, les questions ethniques, l'identité de genre, l'éducation, le soutien des États-Unis à l'Ukraine et la question à savoir si les immigrants aident ou nuisent au pays.

Environ les deux tiers des participants au caucus déclarent avoir décidé qui ils soutiendraient il y a plus d'un mois et environ 4 sur 10 affirment qu'ils le savaient depuis le début. Environ 20 % des répondants déclarent avoir pris leur décision au cours des derniers jours. La plupart des résidents de l'Iowa participant à un caucus l'ont déjà fait, mais environ 3 sur 10 y participeront pour la première fois.

AP VoteCast est une enquête menée auprès de plus de 1500 électeurs qui ont déclaré qu'ils prévoyaient participer aux caucus républicains de lundi dans l'Iowa. L'enquête est menée par l'Associated Press et le Centre de recherche sur les affaires publiques NORC.

Immigration et économie

Environ 4 membres du caucus républicain sur 10 ont choisi l'immigration comme le problème le plus important auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast. Environ un tiers ont déclaré qu'il s'agissait plutôt de l'économie. Ils ont été peu nombreux à citer d'autres priorités, comme la politique étrangère, les soins de santé, l'avortement ou l'énergie.

La grande majorité, environ les trois quarts, affirment que les immigrants sont un élément négatif pour le pays, ce qui indique que les participants au caucus souhaitent non seulement plus d'ordre à la frontière sud des États-Unis, mais également une réduction importante du nombre d'étrangers pouvant entrer dans le pays.

Environ 9 personnes interrogées sur 10 sont favorables à la construction d'un mur le long de cette frontière, et environ 7 personnes sur 10 seraient prêtes à soutenir cette idée, défendue pour la première fois par Donald Trump lors de la campagne électorale de 2016.

Une accélération importante de l'inflation en 2021 et 2022 a conduit de nombreux adultes à considérer l'économie américaine comme en déclin. Toutefois, au cours de 2023, l'inflation a ralenti à mesure que les chaînes d'approvisionnement se sont redressées, que l'aide en lien avec la pandémie s'est estompée et que la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur.

Les habitants de l'Iowa semblent relativement confiants quant à leurs finances personnelles. Environ les deux tiers ont déclaré que leurs finances restaient stables ou s'amélioraient.

Non au statu quo

Les participants aux caucus souhaitent des changements radicaux dans la façon dont le gouvernement fédéral est dirigé, ce qui suggère qu'ils souhaitent davantage un bouleversement que la recherche d'un terrain d'entente. Environ 3 personnes sur 10 se déclarent en faveur d'un bouleversement complet et total. Environ 6 participants supplémentaires sur 10 déclarent vouloir des changements substantiels.

La grande majorité des membres du caucus de l'Iowa font confiance aux élections dans leur État, mais environ 4 sur 10 ne sont pas trop confiants, voire pas du tout confiants dans l'intégrité des élections américaines. Près de 6 personnes sur 10 ont peu ou pas confiance dans le système judiciaire américain.

Ce qu'ils espèrent d'un candidat

Il est évident que les électeurs républicains veulent un candidat intelligent, fort et prêt à remporter les élections générales de novembre. En fait, c'est exactement ce qu'ils veulent.

Environ 9 personnes sur 10 déclarent qu'il est très important que leur candidat ait la capacité mentale nécessaire pour siéger à la Maison-Blanche. Une proportion similaire souhaite un leader fort, tandis qu'environ 8 personnes sur 10 estiment qu'il est très important que le candidat républicain choisi puisse remporter les élections générales.

La plupart des membres du caucus républicain pensent toujours qu'ils auraient pu remporter les élections de 2020, qui ont placé Biden à la Maison-Blanche et évincé Trump après un mandat. Environ 6 personnes sur 10 pensent que M. Biden n'a pas été légitimement élu président, malgré des preuves tangibles selon lesquelles il l'était.

Enquêtes judiciaires de Donald Trump

Inculpé à plusieurs reprises en 2023, Donald Trump risque une ou plusieurs condamnations cette année. Mais cela semble avoir peu nui à sa réputation, car les accusations sont vues comme une action publique.

Environ les trois quarts estiment que les accusations portées contre M. Trump sont des tentatives politiques visant à miner sa campagne, plutôt que des actions légitimes afin d'enquêter sur des questions importantes.

Pourtant, environ un quart d'entre eux déclarent que Donald Trump a fait quelque chose d'illégal dans au moins une des affaires judiciaires auxquelles il est confronté: son rôle dans l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, ses prétendues tentatives d'ingérence dans le vote lors de l'élection présidentielle de 2020 ou la découverte de documents classifiés à son domicile de Floride qui étaient censés être sous la garde du gouvernement.

Politique étrangère

De nombreuses personnes interrogées souhaitent que le gouvernement fédéral se retire des affaires internationales. Environ la moitié estiment que les États-Unis devraient jouer un rôle moins actif dans la résolution des problèmes mondiaux. Environ 3 personnes sur 10 estiment que le rôle actuel est tout à fait adéquat, tandis que 2 personnes sur 10 estiment que les États-Unis devraient accroître leur engagement à l'étranger.

Il existe également des divergences d'opinions sur les pays que les États-Unis devraient aider. Environ les deux tiers des membres des caucus de l'Iowa sont favorables à la poursuite de l'aide à Israël dans sa lutte contre le Hamas. Environ 6 personnes sur 10 s'opposent à l'aide continue à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Avortement

Les opinions sur l'avortement sont loin d'être simples, mais la plupart des membres des caucus républicains de l'Iowa estiment que l'accès à la procédure devrait être limité.

Environ 2 personnes sur 10 estiment que l'avortement devrait être illégal dans tous les cas. Environ la moitié d'entre eux estiment que cela devrait être illégal dans la plupart des cas. Les autres disent que cela devrait être légal dans la plupart ou dans la totalité des cas. Environ les trois quarts des participants aux caucus soutiennent l'interdiction des avortements après 15 semaines de grossesse, et environ les deux tiers sont favorables à une interdiction à six semaines de grossesse.

Les caucus de l'Iowa, qui marquent le début du processus des primaires présidentielles républicaines, commencent lundi soir. Les participants des caucus se rassembleront dans plus de 1500 écoles, églises et centres communautaires pour débattre de leurs options, dans certains cas pendant des heures, avant de voter au scrutin secret.

Tandis que M. Trump projette de la confiance, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, se bat pour sa survie politique dans une course décisive pour la deuxième place. L'ancienne ambassadrice aux Nations unies, Nikki Haley, la seule femme dans la course, fait obstacle à M. DeSantis. Les deux candidats se sont livré une concurrence agressive ces dernières semaines pour émerger comme une alternative claire à l'ancien président, qui s'est aliéné de nombreux Américains et pourrait finir par être condamné d'ici la fin de l'année.

Avec les températures les plus froides de l'histoire des caucus prévues et des conditions de déplacement dangereuses dans pratiquement tous les coins de l'État rural, les campagnes se préparent à une faible participation qui mettra à l'épreuve la force de leur soutien et leur force organisationnelle.

Après l'Iowa, la primaire républicaine se déplacera dans le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud dans les semaines à venir avant de se déplacer dans le reste du pays au printemps. Le candidat final ne sera pas confirmé avant la convention nationale du parti en juillet, mais avec de possibles grandes victoires lors des primaires, Donald Trump sera difficile à arrêter.