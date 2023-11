Le service de police de South Yorkshire a indiqué que l'enquête portant sur la mort du hockeyeur Adam Johnson se poursuit et qu'elle pourrait «prendre du temps».

Les policiers ont mentionné par voie de communiqué mardi qu'ils avaient terminé leur travail à l'aréna Utilita de Sheffield, et que les cadres de l'enquête avaient été élargis.

Johnson, qui était âgé de 29 ans, jouait pour les Panthers de Nottingham samedi soir lorsqu'il a été atteint au cou par la lame du patin d'un joueur des Steelers de Sheffield.

Il est décédé à l'hôpital.

«Depuis samedi, les enquêteurs ont procédé à de nombreuses opérations, dont l'analyse des bandes vidéo. Ils ont aussi rencontré des témoins de la scène et discuté de façon approfondie avec des experts afin de comprendre les circonstances entourant l'incident», pouvait-on lire dans le communiqué.

«Nos policiers ont maintenant quitté la scène, a-t-on ajouté. Cependant, compte tenu de la nature complexe de cet incident tragique et inédit, les cadres de l'enquête ont été élargis et celle-ci pourrait prendre plus de temps.»

Le joueur originaire de Grand Rapids, au Minnesota, a disputé 13 matchs dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh entre 2019 et 2020.

Le service de police de South Yorkshire a demandé au public d'éviter toute spéculation au sujet de l'enquête, notamment sur les réseaux sociaux, pendant le déroulement de l'enquête.