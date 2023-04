Garrett Cammans et ses frères ne parlent pas toujours des moments les plus difficiles de leur travail dans le domaine de l'ensemencement des nuages, comme la fois où l'un d'entre eux s'est retrouvé coincé dans la neige épaisse d'une montagne et a dû marcher seul dans l'obscurité.

«Ils travaillent dans des zones rurales assez reculées, a dit M. Cammans. Et il y a eu quelques rencontres rapprochées avec des animaux sauvages dont nous n'aimons pas parler à la table du dîner familial.»

Mais la neige ― autant que possible ― est au cœur de l'entreprise familiale des Cammans, North American Weather Consultants, basée dans l'Utah, qui détient des contrats d'ensemencement de nuages dans tout l'ouest des États-Unis, et plus particulièrement dans les montagnes Rocheuses.

Ces derniers temps, les affaires vont bon train. Après deux décennies de sécheresse, l'ensemencement des nuages, qui consiste à utiliser des avions ou des équipements au sol pour envoyer des particules productrices de pluie et de neige dans les nuages, est en plein essor dans les Rocheuses.

Le Colorado a mis en place trois nouveaux programmes au cours des cinq dernières années. Le Wyoming, qui a commencé l'ensemencement en 2014, a ajouté un programme aérien en 2018. L'Utah a régulièrement augmenté sa flotte d'équipements d'ensemencement des nuages, et la législature de l'État vient d'approuver un financement record pour poursuivre l'expansion des programmes et de la recherche.

Cette croissance s'explique en grande partie par la pression intense que la sécheresse exerce sur le fleuve Colorado et ses affluents, qui fournissent de l'eau à des millions de personnes, du Wyoming à Los Angeles.

Tout le monde n'est pas convaincu de l'utilité de l'ensemencement des nuages. Certains experts estiment que la conservation de l'eau est un meilleur moyen, plus terre à terre, de garantir qu'il y aura suffisamment d'eau pour tout le monde. Selon eux, il n'est pas certain que l'on parvienne à produire un peu plus de précipitations grâce à l'ensemencement de nuages.

«Il est toujours plus facile de parler de la façon d'obtenir plus d'eau que de la façon d'en utiliser moins, a déclaré Kathryn Sorensen, du Kyl Center for Water Policy de l'université Arizona State à Tempe. Lorsque l'on examine le problème de la surallocation de l'eau du fleuve Colorado, les chiffres sont si importants que la solution consiste à utiliser moins d'eau, en particulier dans le secteur agricole. D'un point de vue politique, il est très difficile de faire face à cette situation.»

Mais dans les Rocheuses, l'ensemencement des nuages bénéficie aujourd'hui de l'adhésion totale des responsables locaux et nationaux, désireux de trouver un moyen pas trop coûteux d'augmenter la quantité d'eau dans les ruisseaux, les rivières et surtout les grands réservoirs du système du fleuve Colorado, qui ont atteint des niveaux historiquement bas l'année dernière.

Leur approche : envoyer de l'iodure d'argent dans les nuages, où l'humidité se lie aux particules, forme de la glace et tombe sous forme de neige. Ce manteau neigeux situé dans les montagnes sert de réserve froide pour l'eau qui est libérée au fur et à mesure de sa fonte.

Dans le Wyoming, l'ensemencement des nuages par avion vise à augmenter le manteau neigeux sur le versant ouest des montagnes Wind River, de sorte que la fonte des neiges s'écoule dans la rivière Green et dans les communautés situées en aval, pour finalement atteindre le fleuve Colorado et ses réservoirs, notamment le lac Powell et le lac Mead.

«L'ensemencement des nuages génère de l'eau qui n'aurait pas été là auparavant, a indiqué Bryan Seppie, le directeur général du Joint Powers Water Board, qui fournit de l'eau aux communautés du sud-ouest du Wyoming. C'est tout simplement un avantage pour l'ensemble du système.»

Lorsque le temps est sec et que l'eau se fait rare dans l'Ouest, ceux qui ont des droits sur l'eau depuis longtemps ont la préférence. La répartition d'une eau de plus en plus rare a dressé les États les uns contre les autres.

L'ensemencement des nuages apparaît comme une solution partielle sur laquelle ils peuvent s'entendre.

Les fournisseurs d'eau du bassin inférieur du fleuve Colorado contribuent à hauteur d'environ 1,5 million $ US par an à l'ensemencement des nuages dans le bassin supérieur, où la fonte des neiges alimente le fleuve. Récemment, le gouvernement fédéral a annoncé une contribution de 2,4 millions $ US à cet effort.

Malgré ce regain d'attention, l'ensemencement des nuages est utilisé dans le monde entier et dans les Rocheuses depuis plus de 50 ans.

L'ensemencement des nuages aux États-Unis a été «survanté» et le financement fédéral s'est tari dans les années 1990 et au début des années 2000, a rappelé Frank McDonough, un scientifique de l'Institut de recherche sur le désert de Reno, dans le Nevada.

«Les responsables de l'eau au niveau local savaient que cela fonctionnait et ont donc continué à le financer avec les États, a déclaré M. McDonnough. Aujourd'hui, de nouvelles preuves montrent que cela fonctionne.»

Une étude de l'ensemencement aérien dans l'Idaho en 2017 a révélé un schéma clair de chute de neige sur un radar qui reflétait l'ensemencement et offrait la preuve que la méthode fonctionne.

L'Utah a calculé la quantité d'eau supplémentaire que l'ensemencement de nuages y a créée. Il a ajouté 186 000 acres-pieds d'eau, soit une augmentation de près de 12 %, à l'approvisionnement de l'État en 2018, selon une analyse de la Division des ressources en eau. L'agence indique que le coût était de 2,18 $ US par acre-pied, soit une fraction des 20 $ US que les agriculteurs californiens paient pour cette quantité d'eau.

«Le coût par acre-pied était si bas qu'il n'y a pas à hésiter», a estimé Jake Serago, un ingénieur en ressources hydriques auprès de la division.

Cependant, Sarah Tessendorf, du Centre national de recherche atmosphérique, a souligné que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour démontrer de manière concluante la quantité d'eau supplémentaire créée par l'ensemencement des nuages.

«Il est très courant que les gens veuillent connaître le pourcentage supplémentaire de précipitations formées», a dit Mme Tessendorf, la coauteure de l'étude sur l'ensemencement des nuages dans l'Idaho.

L'iodure d'argent peut avoir un impact minime sur certains nuages et un impact important sur d'autres, et c'est donc la quantité créée sur l'ensemble d'une saison hivernale qui importe le plus, a-t-elle ajouté. «Nous n'avons pas encore de réponses à ce sujet, mais nous espérons en avoir dans les prochaines années grâce aux résultats de nos nouveaux modèles informatiques.»

Premier projet

Dans les contreforts au nord de Boulder, le premier projet d'ensemencement des nuages du corridor urbain de la chaîne frontale des Rocheuses, qui se développe rapidement au nord et au sud de Denver, est en cours. Cet hiver, deux générateurs terrestres ont pompé de l'iodure d'argent dans l'air pour le St. Vrain and Left Hand Water Conservancy District.

Chaque générateur est une remorque à deux roues contenant un réservoir d'iodure d'argent libéré par une flamme rugissante alimentée au propane et placée au sommet d'un mât métallique. Une antenne de communication transmet les signaux permettant d'activer ou de désactiver le générateur, en fonction des conditions.

Dernièrement, dans les Rocheuses, le problème n'est pas le manque de neige. Dans un contexte de printemps humide, certains générateurs d'ensemencement des nuages ont été arrêtés par crainte que les fortes chutes de neige ne provoquent des inondations.

Jonathan Bowler, du Savery-Little Snake River Water Conservancy District, qui surveille les eaux de ruissellement, explique que certains générateurs sont à l'arrêt dans le sud du Wyoming, dans la chaîne de la Sierra Madre, où l'accumulation de neige rivalise avec l'épaisseur la plus importante jamais enregistrée.

«Ici, on vit et on meurt en fonction de l'humidité, a déclaré M. Bowler. Trop sec est un extrême et trop humide en est un autre. Mais indépendamment de ce que la météo va nous donner, il faut se débrouiller.»

Pour la Wyoming Water Development Commission, chargée du programme d'ensemencement des nuages de l'État, ce sont les moyennes à long terme qui sont importantes, a précisé le président Ron Kailey fils. «Il faut tenir compte des bonnes années, des mauvaises années et de tout ce qui se passe entre les deux pour déterminer la réussite du programme», a dit M. Kailey.

«Travaux précaires»

North American Weather Consultants pratique l'ensemencement des nuages depuis plus de 40 ans. M. Cammans, qui a une formation en physique, en chimie et en informatique, a racheté l'entreprise il y a quatre ans.

Après avoir étendu ses sites, notamment à la chaîne frontale du Colorado pour le programme pilote de la région de Boulder, North American Weather Consultants dispose aujourd'hui d'environ 250 sites au sol et de deux avions utilisés dans l'ouest des États-Unis.

«Une fois que les conditions propices à l'ensemencement sont réunies, nous entrons en action, a-t-il déclaré. Nous avons un pilote qui s'envole si les conditions sont favorables à l'ensemencement aérien. Nous disposons d'un équipement télécommandé que les météorologues peuvent utiliser depuis leur bureau.»

La plupart des générateurs terrestres de la société sont allumés et éteints manuellement par environ 150 entrepreneurs rémunérés, dont certains sur leur propre terrain.

M. Cammans réserve souvent les travaux les plus difficiles à ses frères Parker et Carver, qui conduisent des camions équipés de pneus à crampons d'un mètre adaptés à la neige et à la boue.

«C'est à eux que nous confions certains de nos travaux les plus passionnants et les plus précaires», a-t-il expliqué.