Les joueurs de l’équipe allemande ont voulu passer un message de «diversité et de respect mutuel» en se couvrant la bouche quelques minutes avant leur affrontement contre le Japon, mercredi lors de leur premier match en phase de groupe à la Coupe du monde.

La sélection allemande dénonçait plus précisément l'interdiction par la FIFA de porter le brassard multicolore de la campagne «One Love», qui fait la promotion de l'inclusivité et de la diversité dans le soccer et la société en général.



Crédit photo | Ricardo Mazalan - The Associated Press



«Il ne s’agit pas de faire une déclaration politique - les droits de l’homme ne sont pas négociables», a-t-on expliqué sur le compte Twitter officiel de l’équipe.

«Cela devrait être tenu pour acquis, mais ce n’est toujours pas le cas. C’est pourquoi ce message est si important pour nous», ajoute-t-on.

«Nous voulons défendre les valeurs que nous portons dans l'équipe nationale d'Allemagne : la diversité et le respect mutuel», fait savoir la Die Nationalmannschaft.

