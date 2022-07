L’espoir controversé du Canadien de Montréal Logan Mailloux s’exprimait devant les membres des médias pour une rare fois mardi. Lors de son apparition, le jeune défenseur a affirmé avoir beaucoup changé au cours des deux dernières années.

«Je changerais tout ce que j’ai fait, évidemment. J’ai beaucoup changé en tant que personne au cours des deux dernières années. J’ai beaucoup appris», a affirmé Mailloux.



Avant d’être repêché 31e au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2021, Logan Mailloux avait partagé une photo explicite d’une jeune femme et lui lors d’un rapport sexuel sans le consentement de celle-ci. Le joueur, qui évoluait alors en Suède, avait été reconnu coupable par la justice locale et avait dû payer des amendes.

Le défenseur a avoué ne pas être entré en contact avec sa victime au cours des dernières années, conformément à sa volonté et à celle de la justice. Il a indiqué penser à elle et aux gestes qu’il a commis à chaque jour.

Mailloux a insisté qu’il souhaitait se prouver à lui-même qu’il méritait la chance de faire partie d’une équipe de la Ligue nationale. «Je veux être capable d’être un leader dans la communauté, que ce soit ici, à London, ou à la maison. Je veux me le prouver à moi avant de n’importe qui», a-t-il indiqué.

Après la sélection de Mailloux, le Canadien de Montréal avait pris l’engagement «d'accompagner Logan Mailloux dans son cheminement, de lui fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité et l'aide nécessaire pour le guider dans sa démarche». De son côté, le défenseur avait à l’époque demandé à ne pas être repêché, puisqu’il estimait ne pas le mériter. Aujourd’hui, il a rappelé qu’il s’agissait «d’un droit et non d’un privilège».

Le directeur du développement des joueurs chez le Canadien, Rob Ramage, s’est dit impressionné des progrès de son protégé. «Il a mis les efforts. J’ai vu les différents programmes qu’il a suivis. C’était du travail», a-t-il souligné.

Logan Mailloux, qui évolue pour les Knights de London dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) avait été suspendu par son circuit pour la première moitié de la saison 2021-2022.

Alors qu’il n’avait pas été invité au camp de développement du Canadien après sa sélection l’an dernier, le défenseur est de l’édition actuelle. Il n’est cependant pas en mesure de participer aux matchs intra équipe, alors qu’il se remet d’une blessure à l’épaule.

Mailloux ne s’est toujours pas entendu sur les termes d’un contrat avec le Canadien. Si le Tricolore ne le signe pas avant l’été 2023, il recevrait un choix de deuxième ronde au repêchage en guise de compensation. Le directeur général du Canadien, Kent Hughes a indiqué qu’il n’entendait pas lui offrir de contrat cet été.