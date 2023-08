Les centaines d'incendies de forêt qui font rage dans les Territoires du Nord-Ouest réduisent la qualité de l'air dans les communautés à travers le Canada.

Plus de 200 incendies sont en cours dans tout le territoire, ce qui a entraîné des évacuations dans certaines communautés, dont Yellowknife où vivent 20 000 personnes.

À ce jour, des terres quatre fois la taille de l'Île-du-Prince-Édouard ont brûlé dans les Territoires du Nord-Ouest, avec de la fumée créant des cieux brumeux et noircis dans de nombreuses communautés.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

À travers le Canada, la fumée se déplace vers l'est, ce qui a entraîné des déclarations spéciales de qualité de l'air d'Environnement Canada et a augmenté le risque de problèmes de santé pour les Canadiens.

Une carte de la fumée de BlueSky Canada, qui gère le site web firesmoke.ca, montre la pollution sur la plupart de la Saskatchewan et du Manitoba jeudi.

Environnement Canada a émis des déclarations spéciales sur la qualité de l'air pour ces provinces et pour le nord-ouest de l'Ontario.

«La qualité de l'air en raison de la fumée des incendies de forêt peut fluctuer sur de courtes distances et peut varier considérablement d'une heure à l'autre», indique la déclaration d'Environnement Canada.

Plus tard jeudi après-midi, la fumée devrait diminuer en Saskatchewan et commencer à polluer fortement le Manitoba, montre la carte.

Les communautés autour de la partie sud du lac Winnipeg pourraient avoir la pire qualité de l'air en milieu d'après-midi. Les zones environnantes peuvent s'attendre à une cote de qualité de l'air d'environ sept plus tard dans la journée, selon les prévisions d'Environnement Canada.

D'ici la fin de la journée de jeudi, la fumée aura recouvert la majeure partie du nord de l'Ontario et continuera de se déplacer vers l'est, montre la carte.

Pendant la nuit, une certaine concentration de fumée sera présente autour de la région du Grand Toronto et sera la plus dense à l'aube. Les prévisions d'Environnement Canada montrent que le risque pour la santé sera faible vendredi pour Toronto - bien que cela puisse changer.

La fumée devrait s'étendre vers le sud jusqu'à New York et vers l'est en couvrant la capitale du Canada d'ici midi vendredi.

D'ici vendredi soir, l'Ontario devrait être recouvert de fumée provenant des incendies de Yellowknife. La majeure partie du Québec, à l'exception de la région de Montréal, devrait éviter la pollution.

Cependant, une certaine quantité de fumée pourrait s'infiltrer au Nouveau-Brunswick d'ici tôt samedi matin.

Incendies dans l'Ouest

Les incendies qui font rage dans l'intérieur de la Colombie-Britannique et dans le sud de l'Alberta devraient également polluer les provinces voisines.

D'ici la fin de la journée de jeudi, la fumée se déplacera de nouveau vers le sud de la Saskatchewan et continuera vers le sud du Manitoba.

La qualité de l'air sera médiocre pour Regina vendredi soir, alors que les panaches se dissipent jusqu'à samedi.

La fumée devrait se concentrer dans les communautés de Penticton, Vernon, Castlegar et Cranbrook en Colombie-Britannique tôt samedi, ce qui pourrait faire monter les niveaux au-dessus de 10 sur l'indice de la qualité de l'air.

