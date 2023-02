Le président américain, Joe Biden, a informé le Congrès lundi qu'il mettra fin aux urgences nationales pour lutter contre la COVID-19 le 11 mai, puisque la grande partie du monde est revenue à un mode de vie plus normal.

La fin de l'urgence nationale et de l'urgence de santé publique va venir officiellement restructurer la réponse fédérale à la pandémie. La crise sanitaire sera à ce moment traitée comme une menace endémique qui peut être gérée par les autorités normales des agences.

À lire également :

La pandémie de COVID-19 a été déclarée comme urgence nationale le 13 mars 2020 par le président de l'époque, Donald Trump. Les états d'urgence ont été prolongés à plusieurs reprises par M. Biden depuis son entrée en fonction, en janvier 2021, et devaient expirer dans les mois à venir. La Maison-Blanche a fait savoir que le président Biden prévoyait de les prolonger brièvement, jusqu'au 11 mai.

«La fin précipitée des déclarations d'urgence créerait un chaos et une incertitude à grande échelle dans tout le système de santé — pour les États, pour les hôpitaux et les cabinets de médecins, et, plus important encore, pour des dizaines de millions d'Américains», a rappelé le gouvernement fédéral.

Changements à prévoir

Une fois l'urgence sanitaire expirée, les personnes bénéficiant d'une assurance privée devront débourser des frais pour les vaccins, les tests et les traitements, tandis que les non-assurés devront payer ces dépenses dans leur intégralité.

L'administration Biden avait précédemment envisagé de mettre fin à l'urgence sanitaire l'année dernière, mais avait finalement choisi d'attendre de voir si l'hiver allait amener avec elle une nouvelle vague de contaminations.

Un haut responsable de l'administration Biden a précisé que les trois mois jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence marqueraient une période de transition au cours de laquelle le gouvernement fédéral «entamera le processus de réduction opérationnelle en douceur des flexibilités permises par les déclarations d'urgence». Cette source s'est confiée sous le couvert de l'anonymat à l'Associated Press avant l'annonce officielle.

Plus de 1,1 million de personnes aux États-Unis sont décédées depuis 2020 en raison de la COVID-19, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. La semaine dernière seulement, environ 3700 Américains ont perdu la vie en lien avec le coronavirus.

Le nombre de cas est reparti à la baisse aux États-Unis après une légère hausse pendant les vacances de Noël. Il demeure toutefois nettement inférieur aux niveaux observés au cours des deux derniers hivers.