Lionel Messi a foulé la pelouse de l'Inter Miami mardi, mais on ignore toujours si l'Argentin, détenteur de sept Ballons d'or en carrière, sera en mesure de jouer de nouveau avec son club de la Major League Soccer cette saison.

L'entraîneur-chef de l'Inter Miami Gerardo «Tata» Martino a refusé d'offrir des échéanciers pour le retour au jeu de Messi lors d'une mêlée de presse qui s'est déroulée avant la séance d'entraînement de son équipe.

L'Inter Miami — qui lutte toujours pour accéder aux séries éliminatoires de la MLS — affrontera le Fire à Chicago mercredi. L'état de santé de Messi est réévalué au quotidien depuis près d'un mois, et il a été absent la plupart du temps pendant cette période.

Messi, qui est âgé de 36 ans, a raté quatre des cinq derniers matchs du club floridien, en plus d'un autre pour son pays en raison de «fatigue» — le terme utilisé par son équipe en MLS et sa sélection nationale —, un enjeu qui évolue constamment. Le légendaire no 10 a uniquement effectué une présence de 37 minutes contre le Toronto FC le 20 septembre, et il a dû quitter la rencontre avant la mi-temps en raison d'un malaise à un ischio-jambier.

Messi a été aperçu au stade de l'Inter Miami lundi soir afin de faire la promotion d'un nouveau menu pour enfants qui portera son nom et qui sera disponible dans les établissements Hard Rock un peu partout sur la planète. Il n'a pas rencontré les membres des médias qui s'étaient déplacés pour l'occasion.

L'Inter Miami a entamé la semaine au 13e rang de l'Association Est, à quatre places et à quatre points du CF Montréal, détenteur du dernier laissez-passer octroyé aux équipes en vue des séries éliminatoires de la MLS. Un revers mercredi contre le Fire pourrait sérieusement compromettre les espoirs de l'Inter Miami de participer au tournoi automnal.

Après la rencontre à Chicago, l'Inter Miami disputera trois autres matchs en MLS — samedi à domicile contre le Cincinnati FC, avant de prendre part à une série aller-retour conte le Charlotte FC les 18 et 21 octobre.