Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’une vague conservatrice au Canada, mais un récent sondage place la troupe de Pierre Poilievre assez confortablement en tête des intentions de vote, au détriment du premier ministre Justin Trudeau, dont l’étoile pâlit.

Le coup de sonde de la firme torontoise Pallas Data commandé par QC125 place le Parti conservateur (PCC) en avance de neuf points sur le Parti libéral (PLQ), à 39% des intentions de vote. Le Nouveau Parti démocratique (NPD), dirigé par Jagmeet Singh, vient troisième à 17%.



L’équipe de Poilievre a récemment mis en œuvre une campagne publicitaire pour redorer l’image du chef conservateur. Le message que le parti souhaite transmettre: le Canada peut être «réparé», et Pierre Poilievre est le chef qui peut y parvenir. Cette publicité fait partie d'une campagne, plus large, qui s'étendra jusqu'à l'automne et pour laquelle le Parti conservateur a investi plus de 3 millions de dollars.



À voir dans la vidéo ci-contre: Philippe J. Fournier analyse les résultats du sondage de Pallas Data avec la cheffe d'antenne Marie-Christine Bergeron au bulletin Noovo Le Fil 17.

Est-il temps pour le Parti libéral d’écarter Justin Trudeau?

Signe d’une potentielle baisse de popularité de Justin Trudeau, le sondage révèle que près de la moitié des Canadiens seraient «plus enclin à voter pour le Parti libéral du Canada s’il était dirigé par un autre chef». L’insatisfaction se fait même sentir chez les citoyens d’allégeance libérale; 38% d’entre eux seraient «plus enclin» à voter PLC si un autre leader prenait la place du premier ministre.

En septembre 2022, un nouveau sondage révélait que davantage de Canadiens croyaient toujours que Justin Trudeau était la meilleure personne pour occuper le poste de premier ministre du pays. Mais déjà, les résultats indiquent que la popularité des libéraux diminuaient après la deuxième réélection de M. Trudeau, cette fois à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Depuis, M. Trudeau s’est notamment embourbé davantage dans le dossier de l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes, surtout en ce qui concerne la tenue d’une enquête publique sur cette affaire.

Les conservateurs plus populaires qu’avant au Québec?

Au Québec, le sondage prédit une course serrée entre le Bloc québécois (BQ) d’Yves-François Blanchet et le PLC si des élections fédérales avaient lieu (29% contre 28% d’intentions de vote). Ceci dit, la hausse de popularité des conservateurs de Poilievre à l’échelle du pays se fait aussi sentir chez nous, car le coup de sonde calcule que le PCC obtient environ 25% des intentions de vote des Québécois.

En comparaison, lors des dernières élections fédérales en 2021, les conservateurs avaient récolté 18,7% des votes des Québécois, sous l’ancien chef Erin O’Toole. Les libéraux de M. Trudeau avaient été préférés de peu aux bloquistes de M. Blanchet (33,7% contre 32,1% des votes).