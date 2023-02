L’ex-ministre caquiste des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, est décédée à l’âge de 63 ans.

Voyez le reportage de Simon Bourassa sur la carrière de Mme Girault ainsi que les réactions du monde politique suivant son décès dans la vidéo ci-dessus.

La ministre du Tourisme et amie de Mme Girault, Caroline Proulx, se souvient d’elle comme étant une personne «très inclusive, très digne et fière» et d’une «belle féministe», a-t-elle raconté au bulletin Noovo Le Fil 17.

«Nadine, elle était forte, elle était brillante. C’était une fille extraordinaire qu’on avait à nos côtés», a ajouté Mme Proulx.

«Je suis tellement triste d'apprendre le décès de notre ancienne collègue et amie Nadine Girault. Nadine était une femme passionnée, déterminée, attachante. Elle a entrepris, comme ministre des Relations internationales, le virage économique de nos délégations à l’étranger», a mentionné le premier ministre Legault sur Twitter.

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a également rendu hommage à la femme politique. «Je tiens à offrir mes condoléances aux proches et à la famille de Nadine Girault, ancienne ministre des Relations internationales. Nous lui devons notamment la création de l'Institut de la diplomatie du Québec», a-t-il écrit.

L'ex-cheffe libérale Dominique Anglade a affirmé être «sous le choc» d'apprendre le décès de Mme Girault.

«Je ne garde que de bons souvenirs de mon ex-collègue Nadine Girault. Posée, forte et tellement lumineuse», a souligné le ministre Jean-François Roberge.

Mme Girault a été élue députée de la CAQ dans la circonscription de Bertrand en 2018. Lors d'un remaniement en 2020, elle avait été mutée au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Le 12 juillet 2022, Mme Girault avait annoncé prendre un arrêt temporaire de ses fonctions pour des raisons de santé. Elle avait aussi confirmé qu’elle ne solliciterait pas un second mandat.

Mme Girault avait un bagage et une formation de gestionnaire. Elle a occupé des postes de gestion notamment à la Banque Royale, la Banque de Montréal et chez Desjardins, en plus d'avoir siégé à plusieurs conseils d'administration.

Avec de l'information de La Presse canadienne