L'ancienne ministre libérale Carolyn Bennett, qui représente une circonscription de Toronto depuis 27 ans, devrait être nommée cette semaine ambassadrice du Canada au Danemark.

Une source gouvernementale de haut rang, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat pour discuter de sujets qui ne sont pas encore publics, a déclaré que l'annonce était attendue cette semaine.

Mme Bennett a été plus récemment ministre de la Santé mentale et des Dépendances, jusqu'à l'été dernier, alors qu'elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections.

Elle est toujours députée de Toronto-St. Paul, mais elle a annoncé le 12 décembre qu'elle quitterait son siège plus tôt et elle a même prononcé son discours d'adieu à la Chambre des communes. Elle était députée de cette circonscription depuis 1997, alors que Jean Chrétien était premier ministre.

Parmi les autres ministres libéraux que M. Trudeau a nommés à des postes diplomatiques figurent Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, et Stéphane Dion, d'abord ambassadeur en Allemagne et auprès de l'Union européenne, et aujourd'hui en poste à Paris.

L'ambassadeur actuel du Canada à Copenhague est Denis Robert, en poste depuis 2021.