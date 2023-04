L'ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi a été hospitalisé mercredi aux soins intensifs en raison d'un problème lié à une infection antérieure, mais il demeure conscient et est en mesure de parler, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

Berlusconi, qui a été président du Conseil des ministres d’Italie à trois reprises, et qui est aujourd’hui âgé de 86 ans, est hospitalisé aux soins intensifs de l'hôpital San Raffaele de Milan, la clinique où il reçoit régulièrement des soins. S'exprimant depuis Bruxelles, Antonio Tajani a précisé que Berlusconi avait été admis en raison d'un «problème non résolu» lié à une infection antérieure.



Berlusconi a connu une série de problèmes de santé ces dernières années, le plus grave étant une infection à la COVID-19 en 2020. Il avait affirmé aux journalistes après un séjour de 10 jours à l'hôpital que la maladie avait été «insidieuse» et avait été le défi le plus dangereux qu'il ait avait jamais affronté.

Il a eu un stimulateur cardiaque pendant des années, a subi une chirurgie cardiaque pour remplacer une valve aortique en 2016 et a vaincu un cancer de la prostate. En janvier 2022, il a été admis pour une infection des voies urinaires.

Berlusconi s'était rendu à San Raffaele, où travaille son médecin personnel, pour un contrôle régulier pendant plusieurs jours la semaine dernière. Dans un tweet du 31 mars après son retour chez lui, Berlusconi a remercié «tous ceux qui ont voulu envoyer une pensée ou un signe d'affection ces jours-ci».

Il a ajouté qu'il était déjà de retour au travail «prêt et déterminé à s'engager comme il l'a toujours fait pour le pays qu’il aime».

Berlusconi, un magnat des médias devenu politicien, a fait son dernier retour politique lors des élections générales de septembre, remportant un siège au Sénat une décennie après avoir été interdit d'exercer une fonction publique pour fraude fiscale. Cette élection a porté au pouvoir un gouvernement dirigé par la droite dure, le parti Forza Italia de Berlusconi étant un membre junior d'un gouvernement dirigé par la première ministre Giorgia Meloni.

Berlusconi reste à la tête de Forza Italia, le parti de centre droite qu'il a créé lorsqu'il s'est lancé en politique au début des années 1990, bien que la gestion quotidienne du parti ait été laissée à d’autres membres.

Plus récemment, il a suscité une controverse, avec une série de commentaires sur son vieil ami, le président russe Vladimir Poutine, se vantant que les deux avaient échangé leurs vœux d'anniversaire et blâmant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour la guerre. Les commentaires de Berlusconi ont irrité le gouvernement pro-ukrainien de Meloni, bien que cette semaine, le ministre des Affaires étrangères Tajani ait insisté sur le fait que Berlusconi était en faveur d’une solution pacifique à la guerre.

En janvier 2022, Berlusconi a retiré son nom de la candidature à la présidence de l'Italie.