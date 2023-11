L'avocat de Tamara Lich affirme que son utilisation fréquente de l'expression «tenir la ligne» n'implique pas que l'organisatrice du «convoi de la liberté» encourageait les manifestants à commettre des gestes illégaux.

Eric Granger a présenté cet argument mardi en plaidant que Mme Lich et son collègue organisateur Chris Barber ne devraient pas être considérés comme des «coconspirateurs» lors de leur procès au criminel, ce qui signifie que les preuves contre un seul d'entre eux ne devraient pas être utilisées contre les deux.

Les deux accusés étaient parmi les organisateurs les plus en vue des manifestations de l'hiver 2022 qui ont bloqué les rues du centre-ville d’Ottawa pour protester contre les restrictions de santé publique liées à la COVID-19.

Le cri de ralliement «Tenez la ligne» («Hold the line») a été finalement au coeur de ce procès, alors que la Couronne tente de prouver que Mme Lich et M. Barber ont exercé une influence sur les foules et ont exhorté les manifestants à ne pas bouger alors que la police tentait de dégager les rues.

Me Granger a soutenu que l'expression avait été utilisée sur la page Facebook «Freedom Convoy 2022» avant même l'arrivée des manifestants à Ottawa — et avant que les crimes qui leur sont reprochés ne soient commis.

Selon l'avocat, il est tout à fait spéculatif de prétendre que l’utilisation de l’expression «Tenez la ligne» est répréhensible.