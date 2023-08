Un homme de Montréal a remporté le titre de «l'Homme le plus en forme de la Terre» après avoir obtenu la première place aux CrossFit Games plus tôt ce mois-ci.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

«Être nommé l’“Homme le plus en forme de la Terre” […] C’est vraiment un immense honneur», a déclaré Jeffrey Adler à CTV National News.

M. Adler a obtenu le plus grand nombre de points lors des CrossFit Games internationaux qui se sont déroulés à Madison, dans le Wisconsin, soulevant parfois jusqu’à 360 livres. Il a été encouragé par un ami à essayer le CrossFit en 2015.

Ensuite, après avoir été bénévole lors de la compétition il y a sept ans, M. Adler a décidé qu’il voulait viser le sommet. Maintenant, il fait partie de l’histoire des jeux.

«Comme chaque année, j’étais juste un peu meilleur et je me disais : “Wow, à quel point puis-je m’améliorer maintenant” ?» a-t-il affirmé.

«Et puis on s’est un peu améliorés et c’était comme : “Oh, on peut faire un peu plus. Je sais qu’on peut faire un peu plus”.»

M. Adler attribue également sa victoire à l’équipe qui l’entoure, y compris sa coach, Caroline Lambray, qui est aussi sa fiancée.

«Je pense qu’elle a cru en moi bien avant que je ne le fasse en moi-même», a-t-il dit.

«Absolument», a répondu Lambray en riant. «Je pense que je suis la rêveuse des deux.»

«J’ai tendance à voir grand ou à rentrer chez moi», a-t-elle ajouté. «Alors que nous nous améliorions de plus en plus, on s’est dit autant y aller franchement. Je veux aller sur la grande scène.»

Ce moment a également fait l’histoire d’une autre manière, Mme Lambray devenant la première femme coach à remporter les jeux.

«Être bon, c’est bien, non? Être excellent, c’est génial. Peu importe d’où cela vient, homme ou femme. Toute personne qui travaille peut le faire», a-t-elle dit.

Pour le moment, M. Adler et Mme Lambray prévoient de profiter d’un peu de temps libre avant de continuer à travailler pour décrocher un deuxième titre l’année prochaine.