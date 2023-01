L'homme retrouvé mort mercredi après-midi en Montérégie, à proximité du point de passage du chemin Roxham, serait décédé en raison d'hypothermie, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ) vendredi.

Dans un bref communiqué publié peu avant midi, la SQ a déclaré que la victime, Fritznel Richard, 44 ans, serait mort de froid lors de sa tentative d'aller rejoindre un membre de sa famille aux États-Unis.

«La victime ne portait aucune trace de violence et l’hypothermie semble la cause la plus probable du décès», précise-t-on.

Le statut officiel de M. Richard n'a pas été précisé par la SQ, mais Noovo Info a pu confirmer qu'il s'agit d'un migrant.

Une enquête du coroner sera effectuée pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

M. Richard, qui arrivait de Montréal, est l’homme ayant été recherché par la SQ durant le temps des fêtes entre les 27 et 29 décembre dernier. Les recherches se sont terminées le 29 décembre, quand les informations obtenues indiquaient que M. Richard serait entré aux États-Unis.

La SQ a localisé le corps de M. Richard du côté canadien, toujours selon les informations obtenues par Noovo Info.

La patrouille frontalière américaine a logé un appel à 14h45 le 4 janvier 2023 après avoir reperé un corps inanimé à partir d'un hélicoptère. Selon la SQ, le corps se trouvait «assez loin dans le bois». Le corps de l’homme a été évacué par hélicoptère parce qu’il se trouvait dans un lieu difficile d’accès

«La personne avait été localisée à l'aide d'un hélicoptère des services frontaliers américains. Donc c'est eux, en faisant un vol dans le secteur, qui ont vu une personne du côté canadien au sol. Ils ont contacté les autorités canadiennes qui, eux, ont contacté la sûreté, qui a déployé des policiers sur place», a indiqué le sergent Louis-Philippe Ruel.

Le chemin Roxham, porte d'entrée des migrants illégaux au Canada

La Gendarmerie royale du Canada a intercepté 34 478 demandeurs d'asile après qu'ils eurent franchi irrégulièrement la frontière canado-américaine par un point d'entrée terrestre non officiel au Québec, entre janvier et novembre 2022.

Le chemin Roxham est bien connu comme étant le principal — voire le seul — point d'entrée de fortune pour mettre les pieds au Québec depuis les États-Unis.

Quelques jours avant de quitter le Parlement pour la pause des Fêtes, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration Sean Fraser, avaitrappelé que le gouvernement de Justin Trudeau discute avec les États-Unis d'une éventuelle modernisation de l'Entente sur les tiers pays sûrs.

À ce sujet, une porte-parole du ministère de l'Immigration a assuré jeudi dans une déclaration écrite que «le gouvernement du Canada communique régulièrement avec les responsables américains au sujet de diverses questions liées à notre frontière commune, y compris la modernisation de l'Entente sur les tiers pays sûrs».

Cet accord fait en sorte qu'un réfugié potentiel se présentant à un poste frontalier officiel canadien et ayant d'abord foulé le sol américain est refoulé puisqu'il doit poursuivre sa demande d'asile dans le premier «lieu sûr» où il est arrivé.

Ainsi, des personnes souhaitant tout de même demander l'asile au Canada traversent la frontière canado-américaine par des passages de fortune, comme le chemin Roxham, en Montérégie. Une fois qu'ils sont au Canada, leur demande d'asile peut être traitée.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a souvent pressé Ottawa de fermer le passage non officiel, affirmant que la province n'a pas les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des demandeurs d'asile qui attendent le résultat de leurs demandes.

Les défenseurs des réfugiés, quant à eux, ont exhorté le Canada à abolir l'Entente sur les tiers pays sûrs. Ils avancent que cela encouragerait les demandeurs d'asile à se présenter aux postes-frontières officiels au lieu de rechercher des passages irréguliers.

Avec l'information d'Anaïs Elboujdaini pour Noovo Info et de La Presse canadienne.