Le gouvernement du Canada a lancé la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle (IA).

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, dans le cadre du budget de 2021 prévoyant un investissement de plus de 443 millions de dollars.

«La deuxième phase permettra d’accélérer le développement de technologies dignes de confiance, tout en favorisant la diversité et la coopération dans ce domaine. Ce travail de collaboration réunira les connaissances et l’expertise nécessaires pour consolider la place du Canada en tant que chef de file mondial dans les secteurs de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique», a déclaré le ministre Champagne.

Cet investissement dans les nouvelles technologies aura pour but d’attirer des talents mondiaux, d’augmenter la capacité de recherche, et de favoriser la commercialisation et l’adoption de l’IA.

Plus d'emplois, plus de croissance et du succès à long terme dans ce domaine d'avenir.



Plus d'informations ici : https://t.co/1bgvYAL3Wt pic.twitter.com/yuPT6sacDO — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) June 22, 2022

Le gouvernement fera la promotion de programmes qui permettent d’élargir la base de recherche et les bassins de talents du Canada. Aussi, cet investissement aidera les industries déjà bien établies à devenir plus productives et concurrentielles.

En collaboration avec certains partenaires dont l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), les instituts nationaux d’IA, le Conseil canadien des normes et les grappes d’innovation mondiales du Canada, ceux-ci auront pour mandat de promouvoir le développement et l’utilisation responsables de l’IA, axée sur les droits de la personne, l’inclusion, la diversité, l’innovation et la croissance économique.

«C’est avec plaisir que nous continuons de travailler dans ce grand esprit de collaboration, et de veiller à ce que l’IA canadienne offre des avantages collectifs positifs et crée de meilleures possibilités économiques pour les Canadiens et le monde entier», a ajouté la directrice exécutive du CIFAR pour la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, Elissa Strome.